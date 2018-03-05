Belediyede çalışan kız arkadaşını öldürdü!

Esenyurt Belediyesinde çalışan sevgilisini pompalı tüfekle öldüren zanlı intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle belediye binasına geldi.

Çevredekileri silahla korkutan zanlı, belediyede çalıştığı öğrenilen sevgilisi Muradiye Bektaş'ı alıkoyarak bir odaya kapattı. Burada sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.