Batuhan Yaşar: 'Kılıçdaroğlu-İnce krizi artık gizlenemiyor'

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Kılıçdaroğlu-İnce arasında yaşanan krize ve CHP'nin HDP'yi baraj aştırma çalışmalarına dikkat çekti.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, Kılıçdaroğlu-İnce arasında yaşanan krize ve CHP'nin İstanbul'da HDP'yi baraj aştırma çalışmalarına dikkat çekti. Yaşar, CHP'nin Kandil operasyonundan duyduğu rahatsızlığı da köşesine taşıdı.

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı ise şöyle:

"Gördüklerimiz, duyduklarımız artık şaşırtmıyor..

CHP terörle mücadeleden hoşnutsuz..

Kandil operasyonundan çok rahatsız..

Özgür Özel çıkıp

“Kandil’de PKK unsurları yok.. TSK dağı taşı bombalıyor” diyebiliyor..

Kullandığı ifadeye bakar mısınız?

Unsurları!

Özel anlam yüklüyor.. Hem de bilerek..

Terör örgütleri için bu ifade kullanılmaz..

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi değil de Selahattin Demirtaş’ı daha çok destekliyor..

HDP’nin barajı aşması için can attığını çekinmeden açıkladı zaten..

Şimdi işi daha da ileri götürdü:

-“Selahattin Bey’in hapiste olmasını gerektiren ne var?”

-Şehir savaşları, Hendek olayları, katledilen 54 kişi ve Yasin Börü..

Bunları nereye koyacağız Kemal Bey?

Selahattin Demirtaş suçlu mu suçsuz mu?

Buna siz mi mahkemeler mi karar verecek?

Neyse..

Biz devam edelim..

Canlı yayında İnce’nin oy oranının yüzde 30 olduğunu gururla açıkladı..

Ama seçim yüzde 50+1 ile kazanılıyor Kemal Bey..

Kazanamaz nasıl olsa, benim koltuk da sağlam kalır mı diyorsunuz?

NEDEN GİZLİ PEKİ?

Pekâlâ Kılıçdaroğlu, HDP’yi de, Selahattin Demirtaş’ı da destekleyebilir..

Buna itirazımız yok, olamaz da zaten..

Problem bu sıkı iş birliği ve ilişkinin gizlenmesi..

-HDP’yi niye ittifak içine almadınız?

-El altından gizli gizli niye destekliyorsunuz.. Çekindiğiniz bir şey mi var?

HDP’YE BARAJI AŞTIRMA TATBİKATI

Çok konuşuldu biz de yazdık zaten..

CHP’nin HDP’ye desteği artık sır değil..

Peki nasıl olacak bu iş?

Hangi yolla gerçekleşecek..

-Pratik olarak mümkün mü?

-Evet mümkün..

İstanbul en uygulanabilir alan olarak seçildi..

Nasıl yapılacağı CHP ve HDP örgütü tarafından sahada birebir test ediliyor..

CHP oyları milletvekili seçimlerinde HDP’ye yönlendiriliyor..

ANKETLERDE CHP'YE BÜYÜK ŞOK

CHP İstanbul örgütü son 10 günde epeyce yol katetti..

HDP oylarını yüzde 0,5 puan arttırdıklarını düşünüyorlar..

Ama bu yetmez..

Yetmeyeceğini bildikleri için:

“Seçimlere 3 hafta daha var.. Yüzde 1’e çıkartırız” diyorlar..

Baraj sınırındaki HDP için yüzde 1’lik katkı tabii ki çok önemli..

Ama HDP’ye baraj aştırılsa bile TBMM çoğunluğu CHP ve ittifakı için garanti değil..

Bir de bunun tersten okuması var..

CHP ne kaybediyor?

Tüm anketlerde benzer sonuçları görebiliyorsunuz:

Yüzde 25’lerden 18-19’lara kadar geriledi..

Halkı yönlendirme işi ters tepebilir..

Ama bu hamur daha çok su kaldırır..

Muharrem İnce yüzde 30, CHP yüzde 20 oy alırsa Kılıçdaroğlu ne diyecek?

Daha önce yaptığı gibi bir iki gün eve kapanmakla da geçiştiremez artık..

Dimyat, pirinç, bulgur olayını Kemal Bey’e hatırlatmakta fayda var..

İNCE ALARMI!

CHP ve İYİ Partide Muharrem İnce krizi yaşanıyor..

Olayı açalım..

Parlamenter sisteme geri dönüşten bahsediyoruz..

Muhalefet blokunun en büyük seçim vaadi bu..

Ama Muharrem İnce yan çizmeye başladı..

Önce “bakarız, ederiz” dedi..

Ardından “2 yıl sonra” deyince Kemal Bey’in tepesi attı..

Hemen bir zirve..

Programda olmamasına rağmen Meral Akşener’le buluştu..

Sanki dünyanın en önemli olayıymış gibi:

-“En kısa sürede parlamenter sisteme geri döneceğiz.. Yol haritamızı 24 Haziran öncesinde açıklayacağız..” dedi.

Muharrem İnce, başkanlık sisteminin “geçer akçe” olduğunu gördü..

Ama hevesi kursağında kaldı..

“GERÇEK LİDER BENİM..”

CHP’de kriz bir değil ki..

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yine soğuk rüzgârlar esiyor..

Yakında kokusu çıkacaktır..

Kameralar önünde tabii ki birbirlerini idare ediyorlar..

Muharrem İnce gittiği her yerde PR’ını yapıyor..

-“CHP’nin gerçek lideri benim..”

-“Anketlere bakın halk beni yüzde 30’lara çıkarttı..”

-“Kılıçdaroğlu yüzde 20’nin altına düştü..”

-“24 Haziran’dan sonra o koltukta nasıl oturacak”

İnce bu sözlerle CHP örgütünü ve milletvekillerini yanına çekmeye çalışıyor..

Bu laflar Kemal Kılıçdaroğlu’nun kulağına da gitti..

Kemal Bey şimdilik sessizliğini konuyor..

Unutmadan, bu HDP’nin desteklenmesi işinden Muharrem İnce de rahatsız..

Ama gizli bir el var..

Rüzgâr ne kadar sert eserse essin..

‘Otur’ deyince oturuyor, ‘Kalk’ deyince kalkıyorlar..

Muhalefet bloku yönlendirilmeye ve yönetilmeye devam ediyor..

24 Haziran sonrası çok şeye gebe.."