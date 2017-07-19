Batuhan Yaşar: Bora geliyor Bora; PKK, YPG ve DEAŞ’ı ‘Bora’ vuracak

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, "Füze sistemlerinde ne aşamadayız, neleri yapabilecek güçteyiz?", "Füze için hangi kurum kuruldu?", Bora’ların vuruş hassasiyeti hangi seviyede?", "Füzelerin menzili artacak mı?", "Bora'lar Suriye ve Irak'ta hangi noktaları vuracak kabiliyette?", "Türkiye için çok elzem olan ABD’den isteyeceğimiz bir silah sistemi kaldı mı?", "Sırada uydu fırlatma sistemleri mi var?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Bora geliyor Bora: PKK, YPG ve DEAŞ’ı ‘Bora’ vuracak" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye füze sistemlerinde inanılmazı başardı..

Bugün siz de bu satırları okuduktan sonra Türkiye ile ülkenizle bir kez daha gurur duyacaksınız.

Füze sistemlerinde ne aşamadayız, neleri yapabilecek güçteyiz sizler için araştırdık..

Bora veya uluslararası adıyla Khan füzeleri ile Türkiye bir üst segmente çıktı.

Hatırlarsanız ABD, Akdeniz’deki gemilerinden Tomahawk’larla Suriye rejiminin Şayrat Askeri Üssü'nü yerle bir etmişti..

-Türkiye aynı kabiliyete sahip mi, aynını yapabilir mi? sorunuzu duyuyorum..

-Evet kesinlikle yapabilir..

Teknik bilgilerle çok da kafanızı karıştırmadan, hava savunma füzeleri (HSS) ile kara-kara, hava-kara, hava-hava ve deniz-kara füze sistemlerinde geldiğimiz noktayı gözler önüne sereceğiz..

FÜZE İÇİN YENİ ÇATI KURUM

Türkiye füze sistemlerinde atılım yapmak için kararlı adımlar atıyor..

Hızlanmak için harekete geçti..

“Füze Yürütme Kurulu” veya “Füze İcra Kurulu” adı altında Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, ROKETSAN, emekli askerler, üniversitelerden ve sektör uzmanlarından oluşan yeni kurul teşkil ettirildi.

Yeni Füze Kurulu ile;

-Stratejik adımlar atılacak..

-Değişik teknolojiler takip edilecek..

-Zaman kaybının önüne geçilecek..

-Kontratlar takip edilecek..

-Projeler arası geçişkenlik sağlanacak..

Dünyanın özellikle de Kuzey Kore, Rusya ve ABD’nin yeni füze sistemleri denediği, gövde gösterilerinin yeni nesil füze sistemleri ile yapıldığı bu yeni dönemde Savunma Sanayii Müsteşarlığı da adımlarını sıklaştırdı.

Deyim yerindeyse tamamen füzelere odaklandı..

Bu yüzden de “çok yetkili” yeni bir kurul ihdas edildi..

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanını günlük hatta saatlik takip ediyor.. Bütün projelerden haberdar..

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık mesaisinin büyük bölümünü Savunma Sanayiinde geçiriyor..

DEVLET BİRAZ İŞİN DIŞINDA OLACAK

Son Füze Kurulu zaten bu yüzden kuruldu..

Bürokrasiden biraz olsun kurtulmak için..

Devlet bir işin içinde ne kadar var o iş o kadar yavaşlar biliyorsunuz..

Hızlanmak adına “devletin” işin içinde çok fazla olması istenmiyor.

Bayraktar İHA’lar bunun en güzel örneği değil mi..

Kaynağımız, son 3 ayda elde edilen sonuçları “mükemmel” olarak değerlendiriyor..

Herkes birbirine destek oluyor, diğerine katkıda bulunuyor..

İşte biz buna sinerji diyoruz..

FÜZE MOTORLARINI YAPMAYA BAŞLADIK

Her şey güllük gülistanlık değil tabii ki.. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş..

Siz çok gerilerden atağa kalkarak devleri yakalamaya çalışıyorsunuz..

Belirli menzillerde sıkıntılar devam ediyor..

Ama bu bir süreç ve basamakların sonu yok..

Füze motorlarında belirli hızlardan sonra titreşimler oluyordu..

Türkiye yaptıkça öğreniyor, öğrendikçe hatalarını düzeltiyor:

-Füze sistemleri konusunda bilimsel açıdan iyi bir seviyeye ulaştık.. Artık Türkiye de bu yolculukta var..

-Seyir füzesi menzillerini sürekli arttırıyoruz.. (Bora/Khan)

-Füze motorlarını artık Türkiye olarak yapabiliyoruz..

BORA, PKK, YPG VE DEAŞ’IN KORKULU RÜYASI OLACAK

Türkiye Fırat Kalkanı'nda Fırtına Obüslerini çok aktif bir şekilde kullandı ve ciddi başarılar elde etti..

Şimdi artık bir üst aşamaya geçme vakti..

270 km+menzilli Bora füzeleri (kara-kara) Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi..

Füzelerin stratejik noktalara yerleştirilme işlemleri devam ediyor.

Türkiye artık K. Irak’ta PKK kamplarını hava harekatlarının yanı sıra Bora füzeleri ile de vurabilecek.. Türkiye’ye uzaklığı 200 km’yi bulan Kandil Dağı’ndaki PKK kampları Bora'nın menzili içerisinde.

Suriye aynı şekilde.

Rakka dahil olmak üzere tüm DEAŞ ile PKK/YPG hedefleri de Bora füzeleri ile vurulabilecek..

Kara-kara füzeleri (Bora/Khan) şu ana kadar TSK tarafından terör hedeflerine karşı kullanılmadı.

Bizim için tamamen yeni bir alan..

Terörle mücadelede yeni bir enstrümana daha sahibiz..

Yapılan harekâtlarda A, B, C veya D ürününü ya da seçeneğini kullanma kararını Türk Silahlı Kuvvetleri veriyor..

Bu seçenekler içinde artık “Bora”lar da var..

Hemen belirtelim ki Bora’ların vuruş hassaslık seviyeleri uluslararası standartlarda..

MENZİL ARTACAK MI?

Menzil arttırma işleminin çok başka prosedürleri var. Türkiye Uluslararası Füze Teknolojileri Kontrol rejimine tabi. Füze menzilleri ile ilgili her adımda bilgilendirme yapmak durumundasınız. Teknoloji transferleri de buna dahil. Türkiye gerekli bildirimleri zaten yapıyor. Füze İcra Kurulu önümüzdeki günlerde daha etkili olacak. Füze alanında uzmanların yetiştirilmesi Türkiye’nin bir başka önceliği.

ÖRTÜLÜ AMBARGOLARA RAĞMEN...

F-16’ların akıllı mühimmatlarını Türkiye bir süredir edinemiyordu.. Örtülü bir ambargo ile karşı karşıya idi.. Ama terörle mücadeleyi de tam gaz devam ettirmek zorundaydı..

Fırat Kalkanı'nı nasıl yaptık?

"Durun, füzeleri, akıllı kitleri vermediler, harekâta biraz ara verelim" diyebilir misiniz?

Hem ROKETSAN hem de SAGE/ASELSAN akıllı güdüm setlerini yapabiliyor. Akılsız bombaları akıllı hale getiriyorlar.

Hem de aralarında tatlı bir rekabet oluştu..

Olgunlaşması biraz zaman aldı ama sabredince her şey yerli yerine oturdu..

Kimsenin ağız kokusu ve ambargosunu çekecek durumda değiliz artık..

Soru şu;

Acaba bizim için çok elzem olan ABD’den isteyeceğimiz bir silah sistemi kaldı mı?

Yapıyoruz kardeşim hepsini artık!

Sadece bu da değil, Türkiye yerli olarak ürettiği füze sistemleri ve kitlerini çok amaçlı kullanmayı da öğrendi.

Tanksavar füzesi UMTAS’ı yapıyorsunuz, oradan bir de bakıyorsunuz ki İHA’lara (Bayraktar ve ANKA) mühimmat çıkmış.

Aynı füzeden HÜRKUŞ’a başka bir silah çıkarılıyor.

Mükemmel vuruş yapan mühimmatlar bunlar..

Sürekli geliştiriliyor.. Hassasiyetleri arttırılıyor.

Türkiye çeşitli kombinasyonları yapmakta ustalaşmaya başladı.

Kim ne derse desin bağımsızlığı giderek artıyor.

Bunu gayet tabii görüyorlar..

Sıkıntıları da bu zaten!

HSS İÇİN: RUSYA, ABD, FRANSA-İTALYA

Hava Savunma Sistemlerinde (HSS) ne durumdayız kısaca onu da aktaralım:

Türkiye bu konuyu çeşitlendirmek istiyor. Çin tamamen devre dışı kaldı. (Keşke kalmasaydı)

Rusya ile görüşmeler devam ediyor. S-400’ler konusu henüz neticelenmedi..

ABD ile hava savunma sistemleri konusunda çalışıyoruz.

İtalya ve Fransa ortaklığı ile biliyorsunuz geçen hafta çerçeve bir metin imzalandı..

SIRADA UYDU FIRLATMA SİSTEMLERİ VAR

Elinizdeki teknolojileri başka sistemler için de kullanabiliyorsunuz. Uydu fırlatma sistemleri ile de yakından ilgileniyoruz. Uydu sistemlerini yapabilen bir Türkiye var artık. Ama fırlatabilmek için başkalarına gitmek zorunda. Bir taraftan da füze fırlatma sistemleri mercek altına alınmış durumda.

Güzel haberler bunlar..

Türkiye ekonomik bağımsızlık ve savunma sanayii konusunda kendisine çizilen çerçevenin çoktan dışına çıktı...