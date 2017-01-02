Başbakan Yıldırım'dan 'propaganda' uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, vatandaşları terör örgütlerinin propagandalarına alet olmamaları yönünde uyardı. Tüm terör örgütlerinin insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe yaratmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Onur Emre Durak