Başbakan Yıldırım: 'Bilumum terör örgütleri korkun Türkiye’den, korkun Mehmetçikten'

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. PKK’sı, DEAŞ’ı, PYD’si, YPG’si bilumum terör örgütleri korkun Türkiye’den, korkun Mehmetçikten. Bu ülkenin, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Türkiye onur mücadelesi veriyor, Türkiye birlik, beraberlik, kardeşlik mücadelesi veriyor” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere Manisa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesinde 19 Mayıs Stadyumu önünde binlerce vatandaşa parti otobüsü üzerinden seslendi. Başbakan Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Ravza Kavakcı Kan ve Öznur Çalık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Manisa Milletvekilleri ve bölge milletvekilleri de katıldı.

22 gün önce geldiğinde havanın yağmurlu ve bulutlu olması nedeniyle fazla hasret gideremediklerini ve o yüzden yeniden geldiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Manisalılara iletti.

Manisa’dan Afrin’deki kahraman Mehmetçiklere selam göndererek konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, “2 gün önce kalleşçe pusu yaptılar. 2 gün önce alçak pusuda Mehmetçiklerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden aslanlarımız orayı darmaduman etti, Racu’yu ele geçirdi. Şimdi Özgür Suriye Ordusunun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin’e ilerliyorlar. İşte Türkiye’nin adaleti. Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. PKK’sı, DEAŞ’ı, PYD’si, YPG’si bilumum terör örgütleri korkun Türkiye’den, korkun Mehmetçikten. Bu ülkenin, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını, arkanızdaki o destekçilerinizi de onları da unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Türkiye onur mücadelesi veriyor, Türkiye birlik, beraberlik, kardeşlik mücadelesi veriyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, kardeşliğimize, beraberliğimize her kim zarar verirse, musallat olursa başlarına balyoz gibi ineriz. 15 Temmuz’da olduğu gibi Manisalıların bu meydanlarda yaptığı gibi gereken dersi veririz” dedi.

Coşkulu kalabalığa övgüler yağdıran Başbakan Yıldırım, “Manisa’da İl Gençlik Kongremizi yapıyoruz. Şu coşkuya bakın. Başka partilerin il kongrelerini bırakın büyük kongreleri bile bu coşkunun onda birini toplayamaz. AK Parti’nin, Manisa’nın farkı bu. Manisa üreten şehir, Manisa ay yıldızlı bayrağın teminatı şehir. Manisa bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Her türlü yenilik, teknoloji, üretim Manisa’da her geçen gün çığ gibi büyümeye devam ediyor. Manisa-İzmir iki kardeş şehir. Türkiye’de birbirine bu kadar yakın iki büyükşehir yok. Buradan seslensen Bornova’dan işitilir o kadar yakın. Şimdi Sabuncubeli Tüneli ile Manisa ile İzmir’i birleştiriyoruz. Bu sene açıyoruz, hayırlı olsun. Yeter mi yetmez. Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa, İstanbul arası otoyol yapıyoruz. Bütün hızıyla devam ediyor. Havadan baktım yol ortaya çıkmış 137 kilometre Manisa’dan geçiyor. Bu yol bittiğinde Türkiye’nin nüfusunun dörtte biri buraya gelecek. Manisa’nın ekonomisi, iş hayatı daha da gelişecek. İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek. Kapı komşusu olacak. Manisa İstanbul arası iki buçuk saat olacak. Yeter mi yetmez. Manisa’ya yıllardır beklediğiniz hızlı trende geliyor. Ankara’dan Afyon’a oradan Uşak’a inşaat hızla ilerliyor. Uşak’tan Turgutlu Manisa, Manisa’dan ver elini İzmir. Manisa’ya her şey yakışır. 17 şehzadeyi yetiştiren 7’sini padişah yapan Manisa’ya her şey yakışır” diye konuştu.

Tarıma destekler

Tarım şehri olan Manisa’ya yeni projelerden bahseden Başbakan Yıldırım, “Bu sene de üzümü yine yavrularımıza, çocuklarımıza üzümü okullarda besleyici olarak vereceğiz. Son 16 yılda bir buçuk milyardan fazla tarım desteği verdik. Yeni bir uygulama başlattık. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden diye şimdi Mart sonuna kadara herkes ödemelerini alacak. Her şey olur, hiç merak etmeyin. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. 2017 için bize ne felaket senaryoları yazdılar. 2017 yılında Türk ekonomisi çökecek dediler ama ne oldu Türki büyüme hızında bir numara oldu bir numara. Türkiye’ye birincilik yakışır, ay yıldızlı bayrağa da en yüksekler yakışır” dedi.

İzmir'e mesaj

Manisa’daki coşkunun çok iyi olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, Manisalılardan 2019 seçimleri için yerelde ve genelde birincilik için söz alarak, “İzmir, bu mesaj size. Manisa biz hazırız diyor. İzmir sizden geri kalmaz. İnşallah İzmir’de sizden geri kalmaz, bundan şüphem yok. Hemşehrilerime güveniyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım daha sonra AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere Atatürk Spor Salonuna geçti.

Sadık Cangel - Önder Aydın - Sinan Yeniçeri - Ceren Atmaca