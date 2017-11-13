Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'TİKA Bağdat Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "TİKA Bağdat Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Irak’ın kuzeyindeki deprem dolayısıyla kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum. TİKA Bağdat Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Koordinatörümüz orada görevi başında. İnsani yardım için acil ne gerekiyorsa yerine getirmek üzere hazırlıklarımız tamamlanıyor. İhtiyaçların yerinde tespiti ve işbirliği için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.