Başakşehir 3-0 Beşiktaş Canlı | Başakşehir BJK Canlı Skor Kaç Kaç?

Başakşehir Beşiktaş canlı anlatımı ile beraberiz. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı kendi evinde konuk ediyor. Başakşehir Beşiktaş maçı canlı anlatımı için sayfayı sürekli yenilemeniz yeterlidir… İşte Başakşehir Beşiktaş maçı canlı skor kaç kaç ile ilgili detaylar…

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı anlatımı için doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasındaBaşakşehir Beşiktaş ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligde 64 puanla 1. sırada bulunan Beşiktaş, en yakın rakibi Başakşehir karşısında gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Başakşehir ise Beşiktaş ile arasında bulunan 7 puanlık farkı kapatmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu Bjk Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Beşiktaş Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada olacak... İşte Başakşehir Bjk maçı canlı anlatımı, Başakşehir Beşiktaş CANLI skor gibi tüm detaylar...

Başakşehir 3-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46'İkinci yarının ilk atağında Başakşehirli Adebayor için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

46'Başakşehirli oyuncuların vuruşuyla ikinci devre başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Mossoro’nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz’in Marcelo’yu geçip, yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Attamah’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Visca’nın topu ceza sahası içi sol tarafta bulunan Adebayor’a attı. Adebayor’un kale dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

15. dakikada Oğuzhan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta sol direkten dönen top ceza sahası içinde bulunan Talisca’da kaldı. Talisca’nın vuruşunda Volkan Babacan ayaklarıyla yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

18. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz’in sert vuruşunda top, kaleci Fabri’nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0

32. dakikada Cenk’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Volkan topu kornere gönderdi.

45. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro'nun topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan, Caiçara-Uğur-Attamah-Alparslan, Emre-Holmen, Visca-Mossoro-Cengiz, Adebayor.

BEŞİKTAŞ

Fabri, Gökhan G.-Marcelo-Tosic-Adriano, Atiba-Oğuzhan, Quaresma-Talisca-Babel, Aboubakar.

Haftanın maçında düdük Cüneyt Çakır’da

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş için zorlu maç olacak

Spor Toto Süper Lig'de yarın lig ikincisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak lider Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 19 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 17'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 19 resmi maçtan 4'ünü Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 10 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 23, Medipol Başakşehir ise 22 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 17 kez karşılaştı, Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir 3 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 10 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 21 golüne, turuncu-lacivertli ekip 19 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş, son 12 resmi maçta 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 12 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her 2 maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda aynı stattaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Bu sezon ise Vodafone Arena'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.