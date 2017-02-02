Başak Sayan'dan korkutan paylaşım!

Oyuncu Başak Sayan sosyal medya hesabından yeni bir saldırı uyarısında bulundu.

Oyuncu Başak Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Şubat ayı içerisinden terör saldırısı gerçekleşeceğini iddia etti.

"26 ŞUBAT KRİTİK, TERÖR BEKLİYORUM"

Başak Sayan'ın paylaşımı şu şekilde: "Şubat ayına girdik girmesine ama ne yazık ki çok zor bir ay bizi bekliyor. 11 şubat ay tutulması ve 26 şubat güneş tutulması zor zamanlar. Özellikle 20 şubat ile 28 şubat arası çok büyük bir olay bekliyorum.

Zira bu tarihlerde hem tutulma hem uranus mars birleşimi var. Reina saldırısı olduğunda mars Türkiye'nin doğuma haritasında 9 derece balıkta ki güney ay düğümünün üzerindeydi. Bu nokta sıkıntılıdır. 26 şubat güneş tutulması ise yine ayni noktada.

"20 İLE 28 ŞUBAT ARASI"

9 derece balik, guney ay dugumu üstünde. Mars Uranüs birleşimi de cabası. Terör bekliyorum. Öncesi 11 şubat ay tutulması sırasında da bazı olaylar gündeme gelecektir ama asıl olay 20 ile 28 şubat arası."