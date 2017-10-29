Barzani, ABD'yi hedef gösterdi: 'ABD neden sessiz kaldı?'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kerkük'te Irak Ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin, Peşmergeye saldırmasına ilişkin ABD'yi hedef göstererek, "ABD neden sessiz kaldı?" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, parlamentoda okunması için gönderdiği mektubun ardından mesaj yayınladı. Barzani, ABD'yi hedef göstererek, "Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladı. Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla IKBY'e saldırdı. ABD buna neden sessiz kaldı? " dedi.