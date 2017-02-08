Barcelona - Atletico Madrid: 1-1 golleri ve maç özeti izle! Barca Atletico kaç kaç bitti

İspanya Kral Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Arda Turan'lı Barcelona Atletico Madrid'i ağırladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Barcelona ve Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı. Barcelona Atletico Madrid maçı golleri ve maç özeti...

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD: 1-1

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona Atletico Madrid'i konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber Barcelona adını finale yazdıran ekip oldu.

Canlı anlatım

90. Daha önce sarı kartı bulunan Yannick Ferreira-Carrasco, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

83. GOOOLL!! Kevin Gameiro skora dengeyi getiriyor.

80. Atletico Madrid adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Kevin Gameiro bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.

77. Bu dakikada Barcelona takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Luis Suarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

69. Daha önce sarı kartı bulunan Yannick Ferreira-Carrasco, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

69. Koke ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

57. Maçta daha önce sarı kart gören Sergi Roberto, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

54. Yannick Ferreira-Carrasco şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

46. İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi...

43. GOOOLL!! Luis Suarez Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.

34. Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28. Lionel Messi tarafından çekilen şut kalecide kaldı

22. Atletico Madrid takımından Koke sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17. Diego Godin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

15. Nico Gaitan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6. Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5. Denis Suarez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Denis Suarez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

1' Ve maç başladı...

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD ÖZET VE GOLLERİ İZLE

BARCELONA'NIN 7-1'LİK ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona'nın ezici bir üstünlüğü bulunutyor.. Barcelona bu maçların 7'sini kazanırken 2 maç berabere bitmiş ve Atletico Madrid sadece bir kez kazanabilmiş. Atletico Madrid bu maçlarda 10 gol atarken, Barcelona rakibine 16 golle karşılık verdi.

İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

11/01/15 İS1 Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid

21/01/15 İSPK Barcelona 1 - 0 Atl. Madrid

28/01/15 İSPK Atl. Madrid 2 - 3 Barcelona

17/05/15 İS1 Atl. Madrid 0 - 1 Barcelona

12/09/15 İS1 Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona

30/01/16 İS1 Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid

05/04/16 ŞMP Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid

13/04/16 ŞMP Atl. Madrid 2 - 0 Barcelona

21/09/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Atl. Madrid

02/02/17 İSPK Atl. Madrid 1-2 Barcelona

Stat: Nou Camp

Tarih: 7 Şubat Salı

Saat: 23.00

Yayın: beIN Sports 3