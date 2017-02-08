Barcelona - Atletico Madrid: 1-1 golleri ve maç özeti izle! Barca Atletico kaç kaç bitti

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD: 1-1
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona Atletico Madrid'i konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber Barcelona adını finale yazdıran ekip oldu.
Canlı anlatım
90. Daha önce sarı kartı bulunan Yannick Ferreira-Carrasco, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.
83. GOOOLL!! Kevin Gameiro skora dengeyi getiriyor.
80. Atletico Madrid adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Kevin Gameiro bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.
77. Bu dakikada Barcelona takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Luis Suarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
69. Daha önce sarı kartı bulunan Yannick Ferreira-Carrasco, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.
69. Koke ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
57. Maçta daha önce sarı kart gören Sergi Roberto, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
54. Yannick Ferreira-Carrasco şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
46. İkinci yarı başladı
İlk yarı sona erdi...
43. GOOOLL!! Luis Suarez Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.
34. Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
28. Lionel Messi tarafından çekilen şut kalecide kaldı
22. Atletico Madrid takımından Koke sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
17. Diego Godin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
15. Nico Gaitan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
6. Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
5. Denis Suarez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Denis Suarez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
1' Ve maç başladı...
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD ÖZET VE GOLLERİ İZLE
BARCELONA'NIN 7-1'LİK ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona'nın ezici bir üstünlüğü bulunutyor.. Barcelona bu maçların 7'sini kazanırken 2 maç berabere bitmiş ve Atletico Madrid sadece bir kez kazanabilmiş. Atletico Madrid bu maçlarda 10 gol atarken, Barcelona rakibine 16 golle karşılık verdi.
İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...
11/01/15 İS1 Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid
21/01/15 İSPK Barcelona 1 - 0 Atl. Madrid
28/01/15 İSPK Atl. Madrid 2 - 3 Barcelona
17/05/15 İS1 Atl. Madrid 0 - 1 Barcelona
12/09/15 İS1 Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
30/01/16 İS1 Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid
05/04/16 ŞMP Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid
13/04/16 ŞMP Atl. Madrid 2 - 0 Barcelona
21/09/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Atl. Madrid
02/02/17 İSPK Atl. Madrid 1-2 Barcelona
Stat: Nou Camp
Tarih: 7 Şubat Salı
Saat: 23.00
Yayın: beIN Sports 3