Bakan Zeybekci 2018 yılındaki ihracat hedefini açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli’de doğan 2018 yılının ilk bebeği olan Ramazan ve Muhammet Selim bebeğe altın taktı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Zeybekci, “2018’deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevireceğiz. 169'u da aşarak 60'lı rakamlar duymak istemiyoruz, 70'li rakamlar duymak istiyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılının ilk bebeğine altın takarak girdi. Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Ünitesini gezen Bakan Zeybekci, yeni yılda ilk doğan Ramazan ve Muhammet Selim bebeğe altın taktı, anneleri tebrik etti. Doktorların ve hemşirelerin yeni yılını kutlayan Zeybekci, yeni yıl dileklerini paylaştı.

Hastanedeki programa Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, doktorlar ve hemşireler hazır bulundu.

Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine gelen Bakan Zeybekci, vatandaşlar ve hastane personeli ile selamlaştı. Daha sonra Savaş ve Sevda Tutulmaz’ın üçüncü çocuğu olan ve 00.05’te 2,6 kilo olarak doğan Ramazan isimli bebeğe altın taktı. Zeybekci, bebeğin annesi Sevda ve babası Savaş Tutulmaz ile bir süre sohbet etti, anneye çiçek verdi. Ardından Merkezefendi Belediyesi tarafından hazırlanan ‘yeni doğum çantası’nı anneye hediye edildi.

Bakan, ardından diğer odaya geçerek, Türkan ve Şahabettin Aydın’ın 8’inci çocuğu olarak 00.10’da dünyaya gelen Muhammet Selim’e altın taktı. Annesi ile bir süre sohbet etti. Bakan Zeybekci’nin ardından Vali Karahan ve belediye başkanları da bebeklere altın taktı.

Ardından diğer odalara geçerek, hastalarla bir süre sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık çalışanları ile toplu fotoğraf çektirdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Yeni yılın il dakikalarında Denizli Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklerin aileleri ile onların bu dünyaya teşriflerinin, onların bu dünyaya gelişlerinin mutluluklarını aileleri ile paylaştık. Yavrularımız ailelerine ülkemize milletimize hayırlı evlatlar, vatandaşlar olsun. Bütün ülkemiz Türkiye’miz 2018 de güzellik getiren haberler ile mutlu olsun, güzelliklerin müjdeleyen haberler alsınlar” dedi.

Türkiye’nin 2017 yılına üzüntülü başladığını ancak tüm olumsuz durumları başarıyla, destan yazarak atlattığını dile getiren Bakan Zeybekci, terör ile mücadelede destansı bir mücadele başarısı elde ettiğini söyledi.

Zeybekci, “2017’de Türkiye'ye öngörülen negatif anlamdaki öngörülerin hepsinin geri teptiğini gördük. Hepsinin gerilerde kaldığını ve destansı başarılarda ekonomi alanında diğer alanlarda da elde edildi. Uluslararası ilişkilerde elde edildi. İhanetin hesabı sorulmaya devam ederken, 2016’daki 15 Temmuzdaki işgal girişimi ve devamındaki algı operasyonları ile ilgili mücadele devam ederken, diğer taraftan da mücadelemiz, gerek büyümede, gerek dış ticarette, ihracatta, istihdamda çok önemli başarılar elde ettik. 2018 çok önemli ivme ile girdik, çok önemli alt yapı ile girdik. 2018'de de aynı başarıları bu ülke tekrar edecektir” diye konuştu.

“2018’deki 169 milyar doları aşarak, 70'li rakamlar duymak istiyoruz”

2018 yılında ihracatta 170 milyar dolarları yakalamak istediklerini belirten Zeybekci, “Tabi bu gece itibari ile bizim için önemli olan ihracattaki 2014'de 157,6 milyar dolarlık hedef aşılacak mı aşılmayacak mı diye? O günkü Euro-dolar kuru ve altın ile ilgili etkileri eklediğimiz zaman, bu sene yakalamamız halinde yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık ekstra performans, göstermiş olacağız. Cuma günü performansıyla orta vadeli program olan, 156.6'lık hedefi yakaladık ve geçtik. Cumartesi ve pazar rakamlarını eklediğimizde, bunun üzerine altın ihracatı ve dediğimiz diğer hizmetlerde eklendiğinde salı ve çarşamba günü çok daha net bir şekilde, her şeyi göreceğiz. Biz öngörüyoruz ki bu hedefte aşılmış olacak. 2018’deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevireceğiz. 169'uda aşarak 60'lı rakamlar duymak istemiyoruz, 70'li rakamlar duymak istiyoruz. Onu da inşallah bu ülkenin özel sektörü, ülkenin üretimi, ülkenin ihracatı, bu ülkenin akıl teri ve alın teri o hedefleri yakalayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, konuşmasının sonunda basın mensupları ile selfie çekti.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun