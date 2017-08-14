Bakan Tüfenkci’den esnafa müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirterek, kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarların 786 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılmasının mümkün olacağını söyledi. Tüfenkci, 204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacağını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinde (TESKOMB) açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bugün itibari ile Türkiye’nin her tarafında kurduğumuz bin civarında kredi kefalet kooperatifi yaklaşık 1 milyon 700 bin esnaf ve sanatkarımıza hizmet sunmaktadır” dedi.

Bakan Tüfenkci, 446 bin 323 esnaf ve sanatkarın yaklaşık 22 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğunu ifade ederek, “2002’den 31 temmuz 2017’ye kadar 1 milyon 526 bin 946 esnaf ve sanatkarımızı faiz indirimli kredilerden faydalandırdık. Kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının yedi katına çıktığını, miktarın ise 140 katına çıktığını görmekteyiz” açıklamasında bulundu.

“TESKOMB’a bağlı kredi kefalet kooperatiflerine borçları bulunan esnaf ve sanatkarımızın bu borçları yapılandırılsın, esnafımız 2017 yılına yeni bir moral ve enerjiyle devam etsin istedik” diyen Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yapılandırmanın kamunun alacaklarıyla bir ilgisi yoktur. 8 Ağustos 2017 tarihi itibariyle TESKOMB’a bağlı kooperatiflerce uygulamaya başlanacak olan bu düzenlemeye göre 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarlar, 29 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar.”

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Tüfenkci, söz konusu uygulamanın detaylarına ilişkin bilgiler de paylaşarak, borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde faizsiz tahsil edileceğini, borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde ise asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacağını kaydetti. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamının (yapılandırmaya esas borç tutarı) 12’ye bölünerek ilk taksitin peşin tahsil edileceğini ifade eden Tüfenkci, “Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanarak bu yapılandırma yapılacaktır. 2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında borcu yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam edenlerin borçları yeniden yapılandırılmayacaktır. Ancak borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırılması bozulmuş olanların talepte bulunmaları halinde bu düzenleme kapsamında borçları yeniden yapılandırılacaktır. 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz ile 1 ve 2’nci derece yakınlarının asıl alacak tutarını oluşturan borçlarına hiçbir faiz hesabı yapılmadan 48 aya kadar taksitlendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, yapılandırmadan 76 bin 554 esnaf ve sanatkar ile bunların 124 bin 365 kefili olmak üzere toplam 200 bin 919 esnaf ve sanatkarın yararlanacağını söyledi. Bu şekilde kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarların 786 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılmasının mümkün olacağını sözlerine ekleyen Tüfenkci, 204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacağını belirtti.

Konuşmasının ardından Bakan Tüfenkci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüfenkci, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda geçişlerde yaşanan sınırlamaya ilişkin bir soru üzerine, “Şu anda aynı şartlarda devam ediyoruz. Yakından gözlüyoruz. Oradaki duruma göre de tekrardan değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

Benan Özben - Emre Yüzügüldü