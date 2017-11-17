Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron konusu sene sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM'de görüşülen Plan Bütçe Komisyonu kapanışında taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamasında, "10 gün içinde çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Basında "10 gün içinde çalışmanın Meclis’e gelmesi" yönünde bir ifadenin yer alması üzerine, bakanlık böyle bir durumun söz konusu olmadığını, taşeron konusundaki çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Yağmur Yıldız

