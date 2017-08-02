Bakan Fakıbaba: "15-20 yılın sonrasının en büyük silahı gıdadır, tarımdır, hayvancılıktır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "15-20 yılın sonrasının en büyük silahı gıdadır, tarımdır, hayvancılıktır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tekirdağ’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Trakya Tarım Bölge değerlendirme toplantısında çiftçilerle bir araya geldi.

Burada vatandaşlara seslenen Bakan Fakıbaba, "Müthiş heyecan duyuyorum. Sanki yıllardır hayvancılık, gıda ve tarımla ilgilenen bir kardeşiniz gibi heyecanlanıyorum. Her şeyiniz olabilir, dünya sizin olabilir, Tekirdağ'ın hepsi sizindir ama yiyecek ekmeğiniz, sütünüz, gıdanız yoksa bir lokma ekmek için bütün Tekirdağ'ı verirsiniz. Biz bu yüzde 4'ü yüzde 50'ye, yüzde 80'lere çıkarmış olsak gerçekten müthiş bir olay. Bir taraftan Avrupa, bir taraftan 20 milyona dayanmış bir İstanbul. İşte size Tekirdağ'ın, Kırklareli'nin, Edirne'nin önemi. Sadece ve sadece toprağı su ile buluşturabilirsek Türkiye vallahi füze de yapmıştır, her şeyini yapmıştır. Çünkü 15-20 yılın sonrasının en büyük silahı gıdadır, tarımdır, hayvancılıktır. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Arkadaşlarla sabahlara kadar oturuyoruz, brifing alıyoruz. Şunu yaparsak nasıl olur, bunu yaparsak nasıl olur" dedi.

Halil Dağ