Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin (YDSK) alt organı olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun (OSPG) 5'inci toplantısı vesilesiyle Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin’in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilecek olan toplantıda, diplomatik ilişkilerin tesisinin 25'inci yılında Ukrayna’yla ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağı kaydedildi.

Ayrıca, Kırım Tatar Türkleri’nin durumu ve Ukrayna’nın doğusunda son dönemde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 'İstişare Planı'nın imzalanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Ukrayna liderliğince kabul edilmesi; Kırım Tatar liderliğinin yanı sıra Ahıska Türkü ve Gökoğuz soydaşların temsilcileriyle de bir araya gelmesi; ayrıca AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi (E) Ertuğrul Apakan’la bir görüşme yapmasının planlandığı bildirildi.