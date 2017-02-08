Bakan Çavuşoğlu: Suriye’de bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun da başka terör örgütleri ile değil, doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Biz bölgesel ülkeler olarak ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz” dedi.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı kapsamında Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Al-Jubeir ile birlikte ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi mekanizmasının, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin bir üst seviyeye çıkarıldığının göstergesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu mekanizma ile birlikte 2 ülke arasındaki birçok konunun daha düzenli bir şekilde ele alınacağını ve birçok alanda işbirliklerinin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesine ilişkin bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, faydalı bir görüşmenin olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Suriye’de bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun da başka terör örgütleri ile değil, doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Biz başından beri Rakka operasyonuna, bölgesel ülkeler olarak ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekiyor. Arazide de muhalif güçlerle, ÖSO ile işbirliği yapmamız gerekiyor. DEAŞ gibi bir terör örgütü ile mücadelede diğer terör örgütlerine bel bağlamamamız gerekiyor. Onlara güvenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Suriye’nin geleceği için çok ciddi hata olur. Bir önceki yönetime, Türkiye olarak biz bunu anlatmaya çalıştık ama maalesef sözümüzü dinletemedik. PYD/YPG gibi sadece ideolojisi farklı, hedefleri bakımından DEAŞ’tan farklı olmayan bir terör örgütüne destek verildi. Bu da bizi üzmüştür. Suriye’nin geleceği açısından çok tehlikeli bir adım olduğunu da söyledik. Biz tüm bu şehirlerde ve genel anlamda, DEAŞ ile mücadele konusunda ABD ile işbirliği yapacağız. Bundan sonraki mücadelemizin daha etkili olacağını ve DEAŞ’ı kısa süre içerisinde Suriye ve Irak’tan temizleyebileceğimize inanıyoruz.”

İlker Turak