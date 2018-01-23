Ayvalık’ta panelvan ile servis motosikleti çarpıştı: 1 ağır yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; bir ticari panelvan ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir hazır yiyecek firmasının servis elemanı olan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Armutçuk istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden Nail K. (47) yönetimindeki 10 YF 023 plakalı ticari panelvan, Ayvalık Belediyesi’ne ait eski Kırlangıç Fabrikası yanında bulunan bir oto galerisi önünden yola çıkmak istedi. Ancak tam o sırada süratli olduğu belirtilen Serdar P. (39) yönetimindeki 10 KR 171 plakalı motosiklet, panelvanın sol tarafına çarptı.

Kazada; başında kask olan motosikletli servis elemanı Serkan, başını sert bir şekilde panelvanın sol yanına çarparak ağır yaralandı.

Kendinden geçen yaralı servis elemanına ilk müdahaleyi vatandaşlarla, tesadüfen orada bulunan Ayvalık Belediyesi bünyesindeki faaliyet gösteren ve halk tarafından ‘Sarı Melekler’ olarak isimlendirilen Evde Bakım Hizmetleri sağlık ekibi yaptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen Serdar P., vücudunda kırıkların yanı sıra başından aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakım ünitesine bağlandı.

Serdar P.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Suat Salgın

