Aytemiz Alanyaspor 1-4 Beşiktaş maçı geniş özet ve golleri izle (Beşiktaş Alanya özet)

Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 ile geçerek adeta şov yaptı. Aytemiz Alanyaspor 1-4 Beşiktaş geniş özet ve golleri izle

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükselti ve ligde liderliğe yükseldi. Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.

Karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

90'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Emre'nin sol kanattan ortasında Vagner Love ceza sahasında topu kontrol edemedi.

90'Quaresma'nın kullandığı kornerde Mitrovic'in kafa vuruşu savunmadan geri döndü.

90'Quaresma sol kanattan topla birlikte gitmek isterken Birol araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

87'Efecan Atiba'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

86'Alanyasporlu futbolcular maçın son dakikalarına girilirken kendi aralarında pas yapıyor.

85'Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Zlamal yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

84'Pozisyon sırasında çarpışan Landel ve Tosic sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

84'Beşiktaş 5. gole çok yaklaştı. Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Tosic'in vuruşu direkten geri döndü ve sonrasında top savunamadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

83'Ofsayta yakalanan Babel düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü.

80'Beşiktaş'ın 4. golünün ardından Alanyaspor tamamen oyundan düştü.

79'Gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

78'Bu kez Alanyaspor'da oyuncu değişikliği yaşanıyor. Emre Akbaba yerini Plet'e bıraktı.

77'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerini Beck'e bıraktı.

76'Beşiktaş'ta Gökhan'ın bir sakatlığı var. Gökhan kenara beni değiştirin işareti yaptı.

75'Alanyaspor santra yaptıktan sonra ani gelişen atakta Emre Nefiz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açtı ve top Fabri'de kaldı.

74'Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

73'Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.

73'GOL!

73'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan ortasını Garcia karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

71'Hava topu mücadalesinde Landel Talisca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

71'Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Garcia topu uzaklaştırdı.

70'Babel sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

69'Atiba'yla ikili mücadele giren Cenk Ahmet kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

68'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi arlarında pas yapıyor.

67'Beşiktaş'ta Adriano ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

67'Beşiktaş'ta Oğuzhan yerini Mitrovic'e bıraktı.

66'Beşiktaş'ta yeni transfer Mitrovic oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

65'Quaresma sol kanatta topla buluştuktan sonra içeri kat etti ve şutunu çekti. Onun şutu savunmadan geri döndü.

64'Alanyaspor'da Donald Guerrier çıktı. Emre oyuna dahil oldu.

62'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Vagner Love kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken savunma araya girdi. Devam eden atakta Berkan'ın sol kanattan ortasında Emre'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

61'Sağlık görevlileri Gökhan'ın tedavisi için oyun alanında. Beşiktaşlı futbolcular sarı kartı olan Donald Guerrier 'in kırmızı kart görmesi yönünde hakeme itirazda bulundu.

60'Gökhan Donald Guerrier'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

60'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Birol karşıladı.

59'Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta Fabri iki hamlede topu kontrol etti.

58'Efecan sağ kanatta Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

57'Alanyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor. Beşiktaşlı futbolcular ise kendi arlarında pas yaparak bu presi kırmaya çalışıyor.

56'Alanyaspor'da Donald Guerrier, Beşiktaş'ta ise Quaresma sarı kart gördü.

55'Bu arada sahanın içi bir anda karıştı. İki takım futbolcuları da hakem Alper Ulusoy'un etrafında toplandı.

55'Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

54'Penaltıda topun başına geçen Vagner Love topu ağlara gönderdi.

54'GOL!

54'Penaltı kararının ardından Beşiktaşlı futbolcular hakem Alper Ulusoy'a uzun süre itirazda bulundu.

53'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasında Fabri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez ev sahibi takım penaltı kullanacak. Fabri müdahalenin ardından sarı kart gördü.

53'Penaltı!

52'Babel sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Birol araya girdi.

48'Penaltıda topun başına geçen Quaresma topu ağlara gönderdi.

48'GOL!

47'Quaresma'nın kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşunda top rakibinin eline çarptı. Beşiktaş penaltı kullanacak.

47'Penaltı!

46'Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Birol topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş korner kullanacak.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan arka direğe ortasına Talisca’nın kafa vuruşunu kaleci Zlamal kolaylıkla kontrol etti.

12. dakikada ceza alanı sağ çaprazda topu kontrol eden Querasma’nın uzak köşeye vuruşunu kaleci Zlamal uzanarak tuttu.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın altı pasa ortasına iyi yükselip kafayı vuran Cenk Tosun topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Beşiktaş sol kanadında topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç’ın, ceza alanına doğru ortasına ceza sahası içerisinde Vagner Love dokunamadı. Top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

23. dakikada Beşiktaş defansının yaptığı hatayla topu önüne alan Efecan Karaca, topu Vagner Love'ye attı. Vagnar Love, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Fabri’yi çalımladı ve topu yerden kaleye gönderdi. Love’un kaleye gönderdiği topu savunmada Dusko Tosic son anda uzaklaştırdı.

39. dakikada Tolgay Arslan’nın ara pasında topu önüne alan Babel, ceza alanı üzerinde kaleci Zlamal ve 2 Alanyasporlu oyuncuyu tek hareketle yere yatırarak topu ağlara gönderdi. 0-2

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ VE ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Berkan, Carlos, Fofana, Birol, Aissati, Emre, Efecan, Guerrier, Taha, Plet.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camurak

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, bu akşamki maçı kazanarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Savunması formda

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.

Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.

Hücumdaki güç Cenk Tosun ile Talisca

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.

Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.

Hutchinson, kart sınırında

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor.

Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, bu akşamki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.