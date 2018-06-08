Avustralya'da uçak kazası: 1 ölü

Avustralya'nın Melborune şehrinde bir hafif uçağın caddeye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Melborune şehrinin banliyö kenti Moorabbin'de bir hafif uçağın caddeye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Melbourne polisi, uçağın yerel saatle 17.00'den sonra caddeye düşüp yanmaya başladığını söyledi. Polis sözcüsü, "Uçak Scarlet Caddesi'nde yanmaya başladı. Uçağın içinde bulunduğunu sandığımız tek kişi de hayatını kaybetti. Şu an başka bir ölü ya da yaralanma haberi yok" dedi.

Melbourne İtfaiye Birimi, itfaiyecilerin Moorabbin Havaalanı'nın yakınlarında bulunan olay yerine olduklarını söyledi.