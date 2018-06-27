Asım Vehbi, başkanlığı devretti

Asım Vehbi, başkanlığı devretti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)-Çetinkaya TSK Başkanı, Doç. Dr. Asım Vehbi, 2015-2018 yılları arasında yürüttüğü başkanlık görevini devretti. GAÜ-Çetinkaya TSK genel kurulu dün akşam gerçekleştirildi. Kurulda Vehbi dönemi aklanarak onay aldı.

Asım Vehbi, kurulda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk futbolunun efsane kulübü Çetinkaya TSK’da kulüp üyelerinin kendisine layık gördüğü, başkanlık görevini büyük bir gurur ve onurla kabul ederek yaptığını ve 2018 sezon sonu itibariyle görevini tamamlayıp devrettiğini söyledi. Vehbi, adadaki ilk Türk takımı ve KOP’un (Kıbrıs Futbol Federasyonu) 8 kurucusundan biri olan Çetinkaya ve adanın ilk üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin, 30 Temmuz 2015 tarihinde, ülke futboluna örnek olacak bir protokol imzaladığını ve “çözüm ortaklığı” anlayışı ile yola çıktığını hatırlattı. Vehbi, “4 Ağustos 2015 tarihinden itibaren GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü adına Yönetim Kurullarımızla birlikte çalışarak almış olduğumuz sorumlulukları ve kulübümüzün başarısı için çalışacağımız sözünü yerine getirmeye çalıştık” dedi. Vehbi, yola çıktıklarında koydukları net hedeflere de dikkat çekerek, “Bu hedeflerin başında; kurumsallaşma, camianın yeniden bütünleşmesi, kulübümüze uzun vadeli kazanımlar sağlayacak kalıcı ve etkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi, futbol takımının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, altyapıya yönelik canlandırma ve tesisleşme çalışmaları bulunmaktaydı” diye konuştu.

“Çetinkaya’ya hak ettiği değeri yeniden kazandırmaya çalıştık”

Vehbi, 4 Ağustos 2015 tarihinden itibaren çıkmış oldukları bu yolda, Yönetim Kurulu üyeleri, Çetinkaya ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin çok büyük destekleri ile düşündükleri ve hedefledikleri birçok işi başardıklarını da vurguladı. Vehbi, “Efsane kulübümüze hak ettiği değeri yeniden kazandırmaya çalıştık. Bu 3 yıllık süreci sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren, en başta Fahri Başkanımız ve GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Sn. Serhat Akpınar olmak üzere GAÜ ve Çetinkaya ailelerine bizlere sürekli vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. 3 yıllık sürecim öncesinde ve sonrasında gelinen nokta ve kulübümüzün kazandığı ivme böylesine vizyon sahibi ve köklü bir kurumun ve özverili bir ailenin sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Vehbi döneminde neler yapıldı?

Vehbi, kendi döneminde yapılan faaliyetlere dair rapor bilgilerini de verirken, şunları kaydetti:

“Kurumsallaşma çalışması noktasında kulüp binasından başladık. 2 toplantı odası, arşiv, depo, salon ve başkan odası düzenledik. Boya, bakım-onarım, elektrik tesisatı yapıldı. Bayağı bir uğraş ve çalışma gerektirdi. Tüm mobilyalandırılması GAÜ tarafından yapıldı. 1950-1960’larda kalan Kulüp tüzüğünü güncelledik. Yönetim Kurulu toplantılarını her hafta yapmaya çalıştık. Bana göre bu da kurumsallaşmanın gereğidir. Güzel bir arşiv sistemi oluşturduk. Bulabildiğimiz kadarıyla eski belgelerimizden aradık, odalardan aradık, dolaplarda aradık, ben kendi ellerimle arayışlar yaptım. Mali noktada ise ödemelerimizi belgeli bir şekilde yapmaya titizlik gösterdik. Antetli kağıtlarımız, zarflarımız hazırlandı. Dolayısıyla bir kurumsallaşma çabaları gerçekleşti.

Sportif faaliyetlere bakacak olursak 2015 Ağustos’ta 2 ameliyat isteyen toplam 8 lisanslı futbolcu vardı. Üç yıl içerisinde 45’e yakın gelen giden futbolcu oldu. 4 teknik ekip ile çalıştık, sportif olarak lig 2.liği, lig 8.liği, lig 3.lüğü elde ettik. Kupalarda da 1 yarı final 2 çeyrek final oynadık. Futbolcu sayımız, ikisi ameliyat isteyen sekiz lisanslı futbolcudan şu an 33 lisanslı futbolcuya çıktı. Minikler yoktu, Urcan Vangöl Spor Akademisi’ni canlandırdık şu anda 40 küsur minik futbolcu ile Bülent hoca altyapıda çalışıyor. Bununla birlikte Galatasaray’ın altyapı ekibiyle bizimle anlaşmalı şekildedir, futbolcuları bize lisans çıkarıyorlar. 12-15-17 yaş altı genç takım futbolcuları devraldığımızda toplam sayı 14’tü şu anda 63’tür. 16 sporcudan oluşan küçük kız basketbol takımımız var. Antrenman sahası olan Taksim Sahası ralli için verilmişti. Çim yapılacağı konusunda söz verilmişti. Ama bir önceki yıl antrenman yapacak saha yoktu, zorlu bir süreç yaşanmıştı. Metehan tesislerini elde ettik. Bu tesisleri elde etmek hiç kolay olmadı. Şu anda antremanların yapıldığı ve ekonomik değeri olan 40 dönüm arazi 49 yıllığına bizimdir.

Mali çalışmalara bakacak olursak devraldığımız resmi borç 323 bin TL idi. Bunun 160 küsur bin TL’si ödendi. Geriye kalan halen duruyor. Bu yıl 2 milyonluk bütçemiz oldu. Alacaklar verecekler farkımız çıktıktan sonra 80 bin TL borç devrediliyor. Hem gelir hem de kaynaşma amaçlı 12 farklı sosyal gece düzenledik. 1 yıl boyunca Metehan tesislerimizde tombala gecesi düzenledik. Gold, silver, platinum sponsorluk paketleri sattık. Bağışlar toplandı, kombine kart satışları yapıldı, forma reklamları alındı. Gelirler bunlarla ilgili oluştu.

Projeler konusunda bana göre bu 3 yılda yaptığımız güzel çalışmalardan birisi Çetinkaya Belgeseli’ydi. Sosyal medyada var, izlenebilir. Efsane’nin tarihçesini ortaya koyan çok güzel bir belgesel oldu. Kulüp Futbol Müzesi projesi yapmıştık. Hiçbir katkı alamadık. İçerideki kendi müzemizi düzenledik. Kupalar tek tek indi, silindi, parlatıldı, isimler hep okunmaz haldeydi düzeltildi. Resimlerimizi güncelledik, çerçevelerimizi yeniledik. Metehan’a yönelik stadyum projesi hazırladık. Yurt konaklama projesi düzenledik. Ancak icraata başlayamadık, zamanımız yetmedi. Şu an Çetinkaya’nın Metehan’da 40 dönüm küsur arazisi var. Antrenmanlarımızı yapabilecek halı sahamız ve çim futbol sahamız var. Taksim sahasını istersek yeniden değerlendirebiliriz.Çünkü artık ralli olmayacak deniyor. Bu konuda girişimler yaptık.

Özetle, bir yıl içerisinde 1 milyon 965 bin TL gelirimiz oldu. 1 milyon 965 bin TL de giderimiz olmuştur. 2017-2018 toplam 136 bin alacak, 217 bin borç var. Bu ikisinin farkı 80 bin TL borç olur. Bu sürecin mali raporu da bu şekildedir. Diğer kulüpler ile ilişkiler çok kötü durumdaydı, hemen hemen tüm kulüplerle dostluk pekiştirdik."

“Alnım ak, vicdanım rahat”

Asım Vehbi, konuşmasının sonunda ise, “Bu 3 yıllık süreçte hatalarım olmuş olabilir, yaptığımız doğru şeyler vardır. Birçok dost, birçok düşman edinmiş olduk. Bu dostluklar benim için çok anlamlıdır. Alnım ak, vicdanım çok rahattır. 3 yıl yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte, elimizi taşın altına koydum. Umarım ki bundan sonra da başka arkadaşlarımız elini taşın altına koyacak ve efsane güzel günler görmeye devam edecek. Hepinizi beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efsane Çetinkaya TSK için daha büyük hedeflerin ve kazanımların elde edileceği bir gelecek dileklerimle tüm camiamıza saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.