Artvin’deki su her derde deva

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çermik Köyü’nde tespit edilen sıcak su kaynağı ve hemen yakınındaki maden suyu sıcaklık ve mineral değerleri ile dikkat çekiyor.

Sağlık turizmine kazandırılmayı bekleyen sıcak suya günde 100’lerce insan girerek şifa bulurken, termal suyun ortalama 300 metre yukarısında bulunan maden suyu ise ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Çevreye tedavi noktasında ün salmış olan termal suyun aynı zamanda ilçeyi ısıtması için de proje üretiliyor. Yapılacak sondajlama çalışmasının ardından çıkacak suyun sıcaklığına göre seralara ve hatta evlere verilebilecek olan sıcak su ile çevredeki yerleşim yerlerinin ısıtılabileceği dile getiriliyor.

Yatırım yapmak için bölgede çalışmalara başlayan Artvinli iş adamı Aslan Özer, yaptığı açıklamada “Biz ilk sondajı yaptığımız zaman çok az bir su çıkıyordu ve 26 dereceydi. Her 33 metrede 1 derece artması gerekiyorken, burası 3-5 derece arttı. 42,5 dereceyi biz 126 metrede bulduk. Buradan aşağı yukarı 300 metre yukarıda da 36 metrede maden suyunu yakaladık. Saniyede 1 buçuk ile 2 litre arasında bir maden suyu çıkıyor, şimdi pompa yardımı ile çıkartarak maden suyunu şişeleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en kaliteli maden suyu çıkacak

Dünyanın en kaliteli maden suyu olarak adlandırılan Gürcistan’ın Borjomi kentinde çıkartılan maden suyundan daha da kaliteli olduğunu dile getiren Özer “Borjomi’nin değeri belli zaten. Bizimkinin ondan daha yüksek değeri var, bizimki ondan daha değerli bir su ve biz bu maden suyunu şişelemek istiyoruz. Aynı zamanda bu suyun değeri 9 bin 600 pH . Dünyanın her tarafında baktık, İsveç’te en iyi değer 8 bin 200, dünyanın birinci derece suyu diyorlar ama bu su içilemiyor. Bizim suyumuzun değeri, 9 bin 600 ph, daha kaliteli, içiliyor ve çok da faydalı” diye konuştu.

Tesisin tamamlanmasıyla bölge turizminin daha da gelişeceğini dile getiren Özer “Bu tesisler yapıldıktan sonra burası koskocaman kasabaya döner. Buranın köylü halkı da kalkınır. Yalnız buranın 2 tane yolu var. Bir tanesi baya bir bozuk. Öbürü Meydancık tarafından geliyor, eskiden Ruslar'ın yapmış olduğu bir yol. Onun 4,5 kilometresini İl Özel İdaresi yapıyor. Ama öbür tarafının da yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çıkacak su çevre köyleri ısıtabilir

Termal su ve maden suyunun çıktığı bölgede yapılacak sondaj çalışmasının sonuncunda belli olacak suyun sıcaklığına göre çevre köylerin ısınmasının da bu su sayesinde olabileceğini dile getiren iş adamı Özer konuşmasına “Bölgeye gelen öğretim görevlisinin demesine göre en sıcak nokta bu nokta. Bu noktada biz 500 metre ile 1000 metrede sondaj çalışması yapacağız. 90 ile 140 derece arasında bir su çıkabilir, 90 olursa çevre köylere bunu seralar için vereceğiz. Çevre köyleri bu su ile ısıtabiliriz. Biz de bunu bu yaz kesinleştirmeye çalışıyoruz, bekliyoruz ki yol yapılsın. Yol yapımı bitsin de kuleyi sondajı getirelim, bu sondajı da yapalım. Hem gelir kaynağı olur, hem çevreye yardımı olur, hem de devletimize bir yardımı olur” dedi.

Hasan Fehmi Demir