Artvin’de trafik kazası: 3 ölü, 10 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken, 10 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Hasan Fehmi Demir

