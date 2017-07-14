Artvin’de trafik kazası: 3 ölü, 10 yaralı

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Kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Hasan Fehmi Demir