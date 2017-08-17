Aracına güvenip sele daldı, boğulmaktan son anda kurtuldu

Kocaeli'de meydana gelen şiddetli yağış sırasında otomobiliyle otoyol köprüsü altına giren Yakup Yılmaz boğulmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 EB 325 plakalı aracın sahibi Yakup Yılmaz şiddetli yağış esnasında otoyol köprüsü altından akan sele aldırış etmeden suya daldı. Suyun içine soktuğu aracı sele kapılırken, Yakup Yılmaz da araçtan atlayarak kendini kurtardı. Otoyol köprüsü altından sağa sola çarpıp, selde sürüklenerek çıkan araç Yakup Yılmaz'ın uzun uğraşları sonucu durdu. Araç sahibi Yılmaz, “Aracıma çok güveniyordum. Dağlara ve sulara çok dayanıklıydı ama sele dayanamadı. Ben de az daha boğulacaktım. Yüzerek kurtuldum” ifadelerini kullandı.

Sular çekildikten sonra araç çekiciyle sanayiye götürüldü.

Üzeyir Mete Güneş

