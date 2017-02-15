Antika hobisi ilerleyince sergi açmaya karar verdi

Manisa'da bir giyim mağazası sahibi, antika eşya biriktirme hobisi sayesinde koleksiyonu genişleyince şimdilerde sergi açmaya hazırlanıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir giyim mağazası işleten 35 yaşındaki Mesut Tuna, uzun yıllar boyunca hobi amaçlı olarak biriktirdiği antika ürünleri önce mağazasında dekor olarak kullandı. Sonralarda kendisine ait mağazanın üst katını adeta küçük bir sergiye dönüştüren Tuna, şimdilerde ise biriktirdiği antikalarla bir sergi salonu açmaya hazırlanıyor. Tuna, 50 yıllık ile 800 yıllık yüzlerce antika biriktirdiğini belirten Tuna, en büyük merakının antika makaslar olduğunu söyledi. Fransız subayların giydiği üniforma başta olmak üzere, deri kaplama eski antika bavullardan madalyonlara, müzik aletlerinden dikiş kutularına, tarım aletlerinden film makaralarına kadar geniş bir yelpazede antika biriktiren Tuna, en büyük hayalinin sergi açmak istediğini söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana antika eşya biriktirdiğini belirten Tuna, "Yaklaşık 20 yıldır bu hobinin içindeyim. Her yabancı ülkeye gittiğimde ne kadar farklı bir antika bulursam topladım. Bu benim için çok büyük bir tutku. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Bu sadece ilk önce giyim olarak başladı. Sonradan diğer nesneleri biriktirmeye başladım. Ama objelerde biraz daha zorlanıyorum. Antika pazarlarında çok büyük parçalar görüyorum. Onları getirmek biraz zor oluyor. Yavaş yavaş onları da aşacağım. Genelde şapka koleksiyonum ve madalyon koleksiyonum var. Giyimle başladı bunlar. 800 yıllık 70 yıllık eserler var. İstediğim bir kaç parça daha var onlara da eriştikten sonra sergi açmayı düşünüyorum" dedi.

Aykut Yeniçağ