Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatı kaybeden iki gencin kısa süre sonra askere gidecekleri öğrenildi.

Kaza, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Dereli (20) idaresindeki 07 NFM 33 plakalı otomobil, 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Dereli ile Devrim Sincar(20), tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İpek Yaylagülü ile Elif Taçyıldızlı ise ambulanslarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Dereli ile Sincar'ın cansız bedenleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hayatı kaybeden iki gencin kısa süre sonra askere gidecekleri öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İsa Akar

