Antalya'da ‘Hero’ tişörtü giyen şahıs tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir şahıs, “terör örgütü propagandası yapmak”tan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, turizm merkezi Belek Mahallesi'nde bir otelde temizlikçi olarak çalışan Muhammet S. (29), dün sabah oteldeki mesaisine “kahraman” anlamına gelen “Hero” yazılı tişörtle geldi. Muhammet S., diğer otel çalışanlarının ihbarı üzerine gözaltına alındı. Bugün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen şahıs, “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklandı. Tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiği halde önemsemediğini söylediği öğrenilen Muhammet S, cezaevine gönderildi.



Sedat Temel

