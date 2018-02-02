Anne kızını ölümden saniyelerle kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde, sokakta ilerleyen anne ve kız çocuğunun üzerine inşaattan metal plaka düştü. Plakanın üzerlerine doğru geldiğini son anda fark eden anne, kızını kolundan çekerek saniyelerle ölümden kurtardı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Söke merkez Yenicami Mahallesi Yenigün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 8 yaşındaki kızı N.İ.K. ile birlikte sokakta yürüyen annenin üzerine devam eden inşaattan kilolarca ağırlığındaki metal bir plaka düştü. Plakanın üzerlerine geldiğini fark eden anne, kolundan çektiği kızını olası bir ağır yaralanmadan saniyelerle kurtardı. Annesinin ani refleksi sayesinde kazadan yara almadan kurtulan N.İ.K, ayaklarının dibine düşen metal plaka yüzünden büyük bir korku yaşadı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, düşen metal parçayı fark eden bir işçinin anne ve çocuğa seslenişi, annenin son anda kızını çekmesi ve levhanın N.İ.K'nın yüzüne isabet etmesi yer alıyor. Kayıtlara, kadının çocuğunu kucağına alması ve N.İ.K'nin vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülmesi de yansıyor. Annenin olayla ilgili şikayette bulunduğu belirtildi.

Levent Tuncer

