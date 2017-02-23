Anne baba katili sessiz sedasız gömüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, emlak zengini anne babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan Kenan Öner, cezaevinde şeker komasına girerek hayatını kaybetti. Öner'in cenazesi sessiz sedasız gömüldü.

25 Ocak tarihinde Tekirdağ Cezaevinde girdiği şeker koması sonrasında Tekirdağ Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kenan Öner'in (56) öldüğünü haberlerden öğrenen ailesi, hastane morgundan cenazeyi alarak İznik'e getirdi. Oğlu A.Ö ile beraberindeki bir kişi, Öner'in cenazesini sessiz sedasız İznik'te belediye mezarlığına defnetti.

İznik'te 2008 yılında ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra kemikleri evlerinin bahçesinde gömülü bulunan emlak zengini Emine (80) ve Ahmet Refik Öner (86) çiftinin cinayet zanlısı oğulları Kenan Öner (56), 13 Haziran 2016'da son kez İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Öner'in, 25 Ocak tarihinde, Tekirdağ Cezaevinde şeker komasına girerek Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Halil Ataş

