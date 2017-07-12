Ankara Gölbaşı’nda molotoflu saldırı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir işletmeye molotof kokteyli ile saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, gece meydana gelen olayda, Bahçelievler Mahallesi 275. Sokak üzerinde bir işletmenin önüne el yapımı molotof atıldı. Saldırı sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürülürken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Görgü tanıkları olayı emniyet ekiplerine bildirirken şahıs kısa sürede yakalandı.

İsmi açıklanmayan zanlının Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayşe Üngör