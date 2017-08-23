Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetleri her geçen gün artıran e-Devlet Kapısı, 2.5 milyona yakın öğrencisi olan Açıköğretim Sistemi hizmetlerini de sunmaya başladı.

Türksat A.Ş. ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları neticesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin “Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama” hizmeti ile “Sınav Notu Sorgulama” hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlandı.

Böylece, kamu hizmetlerini www.turkiye.gov.tr ve mobil uygulama üzerinden güvenli bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran e-Devlet Kapısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde kayıtlı öğrencilerin, açık öğretim bürolarına gitmeden ev rahatlığında 7 gün 24 saat işlem yapabilmelerini sağlamış oldu.