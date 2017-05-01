Amanoslarda çatışma: 2 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe kırsalı Pekmezci Yaylası bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Ormanlık bölgede çıkan çatışmada bir astsubay ve bir korucu yaralandı. Yaralı astsubay ile güvenlik korucusu, bulundukları yerden yol açma çalışmasının ardından alınarak Karakese Mahallesi'nde bekletilen ambulansla hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Çatışmada yaralanan astsubayın Dörtyol Devlet Hastanesi'nde, güvenlik korucusunun da İskenderun Devlet
Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Operasyonların devam ettiği öğrenild
Necati İvgin