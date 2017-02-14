Amanos Dağları'nda çatışma: 1 asker şehit

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Valiliği tarafından geçen hafta özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen Amanos Dağları eteklerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Takviye kuvvetler gönderilen bölgede, teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi.

TSK: "Amanos Dağları'nda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hatay Amanos Dağları’nda 14 Şubat 2017 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.