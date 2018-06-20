Altyapı tamam sıra sanayide

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, muhalefetin “Parayı betona yatırdılar” iddiasına cevap verdi. “Yol olmazsa nereye fabrika kuracaksınız?” diye soran Özlü, yeni dönemin dev projelerini anlattı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 26 bin kilometre bölünmüş yol, havalimanları ve limanlar inşa ettiklerini belirterek “Altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Yeni dönemde sıra bu yolların sonunun sanayi bölgelerine çıkması olacak” dedi. Bakan Faruk Özlü, gazetemizin yazı işleri toplantısına katılarak, iktidarın Türkiye’ye bilim, teknoloji ve sanayi alanında çağ atlatacak çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin “Parayı betona yatırdılar’ iddiasına cevap veren Özlü “Yıkmaya, yakmaya gelen bir zihniyet bunu anlamaz. Her iş sırasıyla yapılır. Köprü ve yol olmazsa, nereye fabrika kuracaksınız? Nereye sanayi, endüstri bölgesi inşa edeceksiniz? Biz aslında AK Parti olarak, önce yollarımızı tamamladık. Havalimanları ve limanlar inşa ettik. Altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Şimdi bugün yapmamız gereken şey bu yolların sonunun sanayiye, mega endüstri bölgelerine çıkması olacak. Yeni dönemde bilim, sanayi ve teknoloji konusuna ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

İNCE, KAHVEHANE MUHABBETİ YAPIYOR

CHP’nin açıkladığı seçim beyannamesindeki vizyon eksikliklerini kıyaslarıyla ortaya koyan Özlü, şunları kaydetti: AK Parti seçim beyannamesinde bilim tanımına 50 atıf var, CHP’de ise 22 atıf var. Bizde teknolojiye 241 atıf var, CHP’de 72 atıf. Biz sanayiye 140 atıfta bulunuyoruz, CHP’de 27 atıf var. Açık ara öndeyiz. Hatta bazı alanlar söyleyeyim. Savunma sanayiide bizim beyannamemizde 14 atıf var, CHP’de hiç atıf yok. Herhâlde savunma sanayii ile ilgili hiçbir düşünceleri yok. Yine bakın havacılık ve uzay konusunda bizim 33 atıf var, CHP’de sıfır. İnsanlar artık kaç dil bildiğinizi değil, ne kadar yazılıma ve kodlamaya sahipsiniz onu soruyorlar. Kodlama konusunda bizim beyannamemizde 5 yerde atıf var, CHP’de sıfır. Muharrem Bey dersine çalışmıyor. Nasıl öğretmen olmuş bilmiyorum ama dersine çalışmıyor. Tüm söylemleri yüzeysel kahvehane muhabbeti.

TÜRK SANAYİİNİ 2’YE KATLAYACAĞIZ

Türkiye’de 2017 yılında sanayi cirosunun GSMH içerisindeki payının 147 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Özlü, 5 bölgeye kuracakları mega sanayi bölgeleri ile bu rakamı 350 milyar dolara taşıyacaklarını ve 100 bin kişiye iş imkânı sağlayacaklarını vurguladı. Özlü, şöyle devam etti: Türkiye’nin mali kaynakları bu kadar çok değil, ülkemizin odaklanması lazım. Odak sektörler programı oradan çıktı. İkinci önemli husus ise mega endüstri bölgeleri. Türkiye’nin OSB ölçeğinin üstünde mega endüstri bölgeleri kurması gerekir. Mülkiyetin yani sanayi parselinin devlete ait olduğu, bütün altyapı imkânlarının hazırlandığı, sanayicinin gelip işe başlayacağı bir proje. Bunun bir örneği Singapur’da var. 3 bin 200 hektarlık bir endüstri bölgesi oluşturmuşlar. 40 binden fazla çalışan mevcut. 66 milyar dolar ciro yapıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin denizlerine, limanlarına entegre olacak şekilde 5 mega endüstri bölgesi kurup, sanayimize sıçrama yaptıracağız. Bakın biz Türk sanayisinin cirosunu 5+5 olacak şekilde yani iki dönemde dengeli bir senaryo ile 147 milyar dolardan iki katına, 350 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 5 bölgeye kurulacak mega sanayi bölgeleri ile 100 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız.

19,6 milyar $’lık ithal ürüne neşter

Türkiye’nin 102 ila 106 milyar dolar düzeyinde ithal sanayi ürünü olduğunu, söz konusu portföyle ithalatın ihracatı karşılama oranının yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu aktaran Bakan Özlü “Bu anlamda önemli düzenlemelere gittik. Kalem kalem araştırıp, 2 bin 730 ithal ürün tespit ettik. 3 yıl içinde 19,6 milyar dolar tutarındaki ithal ürünü yerlileştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Genç yatırımcı ölüm vadisinden fonların fonuyla kurtulacak

Bakan Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde Hazine Müsteşarlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan anlaşma ile genç yatırımcıları ölüm vadisinden kurtaracak ‘fonların fonu’nu devreye aldıklarını açıkladı.Özlü, ilk etapta toplam 500 milyon lira olacak fonun büyüklüğünü 5 yıl içinde 10 milyar liraya çıkaracaklarının altını çizerek “Hani hep duyarsınız ya Türkiye’de bir araştırmacı çalışma yapmış, ortaya teknolojik bir ürün çıkmış, fakat bunu ticarileştiremiyor, pazara süremiyor. Ürün değer zincirinde piyasaya girişte hep sıkıntı olur. Pazara girmeden ortadan kaybolur. Buna ölüm vadisi diyorlar. Genç yatırımcıya bu vadiyi aştıracak bir fon oluşturduk. İlk defa sizlerle paylaşıyorum. Buradaki amacımız TÜBİTAK tarafından yüksek teknolojili faaliyetlere erken aşamada 2 milyon lira ila 20 milyon lira arasında hibe desteği yapmak. İkincisi yine Hazine Müsteşarlığınca mevcut fonlara yüzde 30, yeni kurulacak fonlara da yüzde 50 oranında doğrudan katkı sağlamak” dedi.

Yerli otomobil küresel pazarda boy gösterecek

Faruk Özlü, Türkiye’nin yerli marka otomobilinin orta ve üst sınıfa hitap edeceğini belirterek “Beş modelli bir yapı olacak. İlk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. Otomobilimiz aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak” diye konuştu. Yerli otomobilde maliyetin yüzde 70’inin elektronik ve yazılımlardan oluştuğunu anlatan Özlü, şöyle konuştu: Akıllı sürüş sistemi olan bir otomobil planladık. Yeri otomobil ile hedef küresel bir başarı yakalamak. İç pazar hedefimiz yüzde 15.

İzmir’e 20 milyar lira ciro yaptıracak üs

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 8 mega projeden biri olan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin bilgi veren Bakan Özlü “Bu yatırım için 1,5 yıl çalıştık. İçerisinde 800 firma, 40 bin çalışan olacak. Yaklaşık 20 milyar liralık ciro yapacak bir merkezden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.