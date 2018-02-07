Alparslan Kuytul'un kaza geçiren eşinin 'ajan' imasına sürücüden tepki

Adana'da 9 gün önce gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medyadan kendisine çarpan kişinin ajan olduğunu ima etti. Araca çarpan 60 yaşındaki Turgut Aykaç, "Ben sade bir emekli vatandaşım ajan falan değilim, dinimizde yalan ve iftira günahtır" diyerek iddialara tepki gösterdi.



Edinilen bilgiye göre, kaza 4 Şubat günü Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu ve Nusret Fişek caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Turgut Aykaç (60) yönetimindeki 20 AKU 24 plakalı kamyonet ile G.Kuytul'un kullandığı 01 CPZ 70 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet Ordu Caddesi istikametine dönerken otomobil ile sol tarafta bulunan çöp arabasına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Aykaç ile otomobil sürücüsü Kuytul ile yanındaki yolcu olarak Semra Kuytul hafif şekilde yaralandı. Kazadan sonra taraflar olay yerine gelen polise kazayla ilgili ifade verdi. Verilen ifadelerde taraflar kazayı anlatıp olay yerinden ayrıldı ve kaza tutanağı tutuldu. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Alparslan Kuytul'un eşi sosyal medyadan ajan imasında bulundu

Kaza sırasında G.Kuytul'un kullandığı otomobilde kamyonetin vurduğu tarafta bulunan Semra Kuytul'un 9 gün önce suç örgütü kurduğu ileri sürülerek gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparlan Kuytul'un eşi olduğu ortaya çıktı. Semra Kuytul polise verdiği ifadede sadece kazayı anlatırken bir süre sonra sosyal medyadan kazanın şüpheli ve kendisine çarpanın ajan olduğu, yol kenarında bekleyen çöp arabasının kendisini sıkıştırdığı, kazadan hemen sonra elinde telsiz bulunan temizlik görevlilerinin olay yerini süpürmesinin şüpheli olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Ayrıca içinde bulunduğu otomobile kendisinin olduğu taraftan çarpılmasının da tesadüf olmadığını belirterek kamyoneti süren kişinin ajan olduğunu ima etti.

"Ben sade bir emekli vatandaşım"

Kuytul'un açıklamalarına çok şaşırdığını ve hayretler içinde kaldığını anlatan kamyonet sürücüsü sürücü Turgut Aykaç ise, "Ben evime gidiyordum o gece eşimi ve çocuklarımı diğer arabayla göndermiştim. Evime yaklaşmıştım 50 metre kalmıştı. Bana kırmızı yanıp sönüyordu diğer tarafa da sarı yanıp sönüyordu. Kırmızı yanıp sönen beklemek zorunda ama yolda hiç araba olmadığı için ben dikkatlice geçtim. Ancak Ordu Caddesi'nden bir otomobil hızla gelince çarpıştık. Ben zaten neye uğradığımı şaşırdım. Çarpmanın etkisiyle gözüm karardı arabam birden ters döndü. Kaza bundan ibaret" dedi.

Aykaç, ajan olduğu yönündeki imalara ise şöyle yanıt verdi:

"Benim üzüldüğüm tek bir şey var. Beni MİT ajanı olarak herkese lanse ediyorlar. Ben öyle MİT ajanı değilim devletin görevlisi de değilim. Ben emekli olmuş kendi halinde bir insanım. Diyorlar ki, bunların peşine beni devlet takmış peşlerinden gidiyormuşum. Ben evime zor gidiyorum bunların peşine nasıl gideyim. Dinimizde yalan söylemek, iftira atmak günahtır. Bunu bilmeden söylemeleri benim tuhafıma gitti. Bunlar nasıl Müslüman o zaman. Ben derin devletin adamı oluyormuşum. Bu haberleri benim eşim de okudu diyor ki Turgut ben seninle o kadar yıllık evliyim ben seni tanıyamamışım sen gerçekten derin devlete mi çalışıyorsun dedi. Kaza yaptığım kişi haberlerde okuduğum kadarıyla Furkan Vakfı başkanının eşiymiş. Şuana kadar görüşemedim yani tanımıyorum ki evlerini, yurtlarını bilmem. Onlar bu haberi yapmışlar bana da arkadaşlarım söyledi, internetten anlamam yani. Kazayla ilgili savcılık işimi bitireyim ondan sonra bunların bana attığı iftiranın hesabını sormam gerekiyor."

Bu arada Alparslan Kuytul ise 9 gündür suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 28 kişiyle birlikte gözaltında bulunuyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

