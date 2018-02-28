Aliye Boydak’a FETÖ’den 7 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde imamlarından oldukları iddiasıyla yargılanan ve aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın da bulunduğu 6 tutuklu sanık hakkında karar çıktı. 580 gündür tutuklu sanık Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, Boydak’ın tahliyesine karar verdi.

28 Temmuz 2016’da Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde 'imamlarından' oldukları iddiasıyla operasyon yapıldı. Aralarında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak’ın da olduğu 15 şüpheli yakalandı. Haklarında dava açılan 15 şüpheliden dava sürecinde kalp krizi geçiren tutuksuz sanık A.C. hayatını kaybetti. 21 Şubat 2018’de görülen davanın son celsesinde tutuklu sanıklar İ.C., B.K., H.Ş. ve tutuksuz sanık M.Y.'nin bu dosyadan tefrik edilerek ayrı yargılanmasına karar verildi ve sanık sayısı 6’ya düştü. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Aliye Boydak, Sincan Kadın Cezaevi’nden, M.Y. ve A.K. Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden, Ö.A. Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile M.O. ve Y.İ. ise jandarma eşliğinde duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 6 tutuklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kastın yoğunluğuna göre hapis cezaları verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Aliye Boydak’ı 7 yıl 6 ay, M.Y., Ö.A. ve Y.İ.’yi ayrı ayrı 10 yıl, M.O. ile A.K.'yi de ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, 580 gündür tutuklu olan Aliye Boydak’ın cezaevinde kaldığı süre, yaşı ve Yargıtay süreci nedeniyle tahliyesine, diğer 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca kalp krizi geçirip hayatını kaybeden tutuksuz sanık A.C. hakkında açılan dava düştü.

Şeref Kahraman