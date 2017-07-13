Aleyna Tilki’ye Edirne’de yağmur şoku

Edirne’de ilk kez sahne alacak olan şarkıcı Aleyna Tilki’nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi. Erken saatte Aleyna Tilki’yi izlemek için konser alanına gelen sevenleri şemsiyelerle uzun süre beklerken, konserin iptal olmasıyla evlerinin yollarını tuttular.

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz halk konseri vermek için Edirne’de sahne alacak genç sanatçı Aleyna Tilki, sağanak yağmur nedeniyle konserini erteledi. Saat 21.00’de sahneye çıkması beklenen Tilki’nin yağmur nedeniyle konserinin iptal olması sevenlerini üzdü. Trakya’da ilk defa konser verecek olan Tilki, yağmurun azizliğine uğradı.

Yarın Er Meydanı'nda mücadele edecek olan pehlivanların da moral bulacağı Aleyna Tilki’nin konserinin yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı



