Aksaray’da mandıra çöktü

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada bulunan 5 hayvan telef olurken, 20 hayvan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatin Tan’a (67) ait mandıranın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. 25 hayvanın bulunduğu mandıra çatısının çökmesinin ardından hayvan sahipleri durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri çatısı çöken mandırada kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 20 hayvan göçükten kurtarılırken, 5 hayvan ise göçük altında kalarak telef oldu. Olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanlara olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mandıra sahibi Fatin Tan yetkililerden yardım istedi.

Yasin Can

