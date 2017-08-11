Akıncı Üssü davasında gerginlik

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın dokuzuncu celsesi, sanık Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusuyla devam ediyor. Akyüz, müşteki avukatının bir sorusu üzerine "Ha-ha-ha" diye tepki verince salonda gergin anlar yaşandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada eski Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusuna geçildi. Olayların emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştiğini zannettiğini ifade eden Akyüz, FETÖ'yle bir bağlantısı olmadığını savunarak, varsa delillerin mahkemeye getirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Yoğun bir şekilde telefon trafiği yapıyorsunuz, darbeyi hiçbir şekilde anlamadınız ve kendinizi bir odaya mı izole ettiniz?" diye sordu. Akyüz de, "Akıncı Üssü'nde curcunalı bir ortam vardı, harekat olsa harekat merkezinden gerçekleştirilirdi. Ben de kendimi bir odaya kapattım, arada sırada lavaboya ve bahçeye çıktım ama genel olarak odadaydım. Olayların yatışmasını bekledim" yanıtını verdi.

Bir müşteki avukatının sanığın kamera kayıtlarındaki koridorlarda şapkayla görüntülendiğini hatırlatarak, "Neden kapalı alanda şapka taktınız, yüzünüzü mü gizlemek istediniz?" diye sorması üzerine Akyüz, "O gün hava sıcaktı, dışarıda takmıştım, sonra kaldı öyle" dedi.

Müşteki avukatının sorusu üzerine babasının köy imamı ve ailesinin muhafazakar olduğunu dile getiren Akyüz, FETÖ'yle bir bağlantısı olmadığını da ekledi. Bunun üzerine müşteki avukatı, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okumadığınızı söylediniz. Ama arabanızdan Gülen'in kitapları çıkıyor. Ayrıca kendi kitaplarınızda başka hiçbir kitapta olmayan, sadece Fetullah Gülen'in kitaplarında açıkça zikredilen örnekler yer alıyor. Madem okumadınız, o örnekleri kitabınızda nasıl yazdınız?" diye sordu. Sanık Akyüz, bu soruya, "Size ha-ha-ha diye gülüyorum" yanıtını vererek itiraz etti. Akyüz'ün cevabının ardından salonda bulunan şehit ve gazi yakınları sinirlenerek tepki gösterince sözlü tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray ve polislerin uyararak araya girmesi ile salondakiler sustu. Sanık Akyüz, ardından 6 cilt İslam ansiklopedisini okuduğunu ifade etti.

Müşteki ve sanık avukatlarının soruları ile sanık Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusu tamamlanarak, duruşmaya iki saat ara verildi. Aradan sonra sanık Mehmet Dişli'nin savunmasına geçilecek. Duruşmayı Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet de izliyor.

Yağmur Yıldız

