Akın Öztürk: 'Darbe girişimini FETÖ'cü bir grubun dış güçlerin desteğiyle yaptığını düşünüyorum'

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, "Darbe girişimini TSK içinde bulunan FETÖ'cü bir grubun dış güçlerin desteğiyle yaptığını düşünüyorum" dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki kısmında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün savunması alındı. Darbe girişimi ile bir alakasının olmadığını savunan Öztürk, denildiği gibi Yurtta Sulh Konseyi'ne liderlik yapmadığını öne sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın talimatıyla, darbecileri bu eylemden vazgeçirmeye çalıştığını iddia eden Öztürk, ilk başta darbecilerin bunda kararlı olduğunu, sabaha doğru ise kararlılıklarının yıkıldığını söyledi. 143. Filo'daki darbecilerin ikna olmaya yaklaştığını anladığını belirten Öztürk, Akar'ın yanına tekrardan gidip olayı anlattığını ifade etti.

Akar'ın, "Akın, o zaman seninle Başbakan'a gidelim, durumu anlatalım" dediğini kaydeden Öztürk şunları kaydetti:

"Takiben telefonla Başbakan ile görüştüler. Daha sonra bana 'Akın, sen biraz daha bekle, ben seni bir saat sonra alacağım. Burada kal bunlar bir delilik yapmasınlar' dedi. Mehmet Dişli ile birlikte karargahtan ayrıldılar. Gittikten sonra beni aramadılar. Mehmet Dişli'yi çoğu kez aradım. Bazen cevap verdi bazen vermedi ama beni almadılar. Bunun üzerine helikopterle ben kendim gitmek istedim fakat helikoptere ateş edildi ve sol bacağımdan yaralandım. Sonra karargaha geri döndüm ve ayağıma tıbbi müdahale yaptırdım."

"Orgeneral Ünal ile Orgeneral Yaşar'ı kurtardım"

Öztürk, karargahta başkalarının da olabilme ihtimali üzerine etrafı gezdiğini, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'i elleri ve ayakları bağlı olarak gördüğünü ifade ederek, Güler'in elleri ve ayaklarındaki bağları çözdüğünü anlattı. Güler'in kendisini görmesi üzerine çok mutlu olduğunu öne süren Öztürk, daha sonra dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da orada derdest edildiğini öğrendiğini kaydetti. Öztürk, Ünal'ı da kurtardığını iddia ederek, "Ünal Paşa ile birlikte Yaşar Paşaya gidip oradaki personelle birlikte diğer tutukluları kurtardık. Oradakileri askeri savcılara teslim ettikten sonra hep birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına gittik. Orada basın bildirisi hazırladım. Kurtarmış olduğum generaller nezaretinde onlara sundum. Bunu Abidin Paşaya da okutup bu basın bildirisini yayınladım" diye konuştu.

"Bu yaftayı üzerime çiviyle çaksalar tutmaz"

Öztürk, sözde Yurtta Sulh Konseyi'ne dahil olmadığını, bu ismi de sorgu aşamasında polislerden duyduğunu öne sürdü. 13 aydır suçsuz yere cezaevinde olduğunu savunan Öztürk, 1960 darbesi, 1970 muhtırası, 1980 darbesi ve 28 Şubat olaylarını görmüş biri olarak darbe girişiminin hiçbir türüne destek verecek bir şahsiyette olmadığını iddia ederek, "Bu yaftayı üzerime çiviyle çaksalar tutmaz" dedi.

"FETÖ'cü bir grubun dış güçlerin desteğiyle yaptığını düşünüyorum"

Sorgusunun bitmesinin ardından Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Sence darbe girişimini kim yaptı?" yönündeki sorusuna Öztürk, "TSK içinde bulunan FETÖ'cü bir grubun dış güçlerin desteğiyle yaptığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bu bölgede ayağını sağlam bastığını gören herkes bu girişimin arkasında olabilir" cevabını verdi.

"6 klasör fotoğraf var yarısı sivil"

Giray, Akıncı Üssü'nde bulunduğu zaman aralığında Öztürk'ün sivil şahıslarla karşılaşıp karşılaşmadığını sordu. Öztürk, "Ben 143. Filo'ya gittiğimde bütün personeli orada gördüm. Etrafta telefonlar ve bilgisayarlar vardı. Bunların operasyon için mi başka bir şey için mi kullanıldığını bilmiyorum. Işıklar kapalı ve loş ışık olduğu için kimseyi tanıyamadım. İnanın kendimden başka bir tane sivil görmedim" diye yanıtladı. Bunun üzerine Giray, "Çok enteresan. Size göstereyim 6 klasör fotoğraf var yarısı sivil" karşılığını verdi.

"O gece damadınız da oradaydı. Onun durumunu öğrenmek, yardım istemek için aramayı düşünmediniz mi?" şeklindeki soruya Öztürk, "Hayır aramadım. Uçuş faaliyeti olduğu için prensiben aramıyorum. Genelkurmay Başkanına gittikten sonra inanın ona tabi olmak dışında başka hiçbir şey düşünmedim. 5 general dışında kimseyle muhatap olmadım" dedi.

"Olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler"

Öztürk'e, "Şu anki düşüncenizle damadınızın bu işin içinde olduğunu düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya, "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" ifadesini kullandı.

"Telefonda 'Buyurun gelin, darbe yapıyoruz' mu diyecekti?"

Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Hakan Karakuş darbeye teşebbüs faaliyeti olduğunu biliyor ve buna rağmen sizi oraya çağırıyorsa, buna ne diyorsunuz?" sorusuna ise Öztürk, "Hakan Karakuş bana telefonda 'Buyurun gelin, darbe yapıyoruz' mu diyecekti?" cevabını verdi.

Duruşma salonunda tansiyon yükseldi

Bir müşteki avukatı, Öztürk'ün emir astsubayı İsmail Keskin'in savcılık ifadesinde, Genelkurmay Başkanı Akar'ın tutulduğu odaya açık yeşil renk kısa kol tişört giyen bir sivilin girip çıktığını gördüğünü beyan ettiğini anımsatarak, Öztürk'e kendisinin de o şahsı görüp görmediğini sordu. Bu sözlere Öztürk, "Orada darbe oluyor. Babanı görsen tanımazsın. Ayrıca ben görmek zorunda mıyım efendim?" cevabını verdi. Avukatın, o sivil şahsın Nurettin Oruç olup olmadığını sorması üzerine Öztürk, "Ben sivil şahıs görmedim Genelkurmay Başkanı da oradaydı ona sorun" dedi. Öztürk'ün bu sözlerine salonda bulunan sanıklar alkış tuttu. Müşteki sıralarında oturan şehit yakınları ve gaziler, "Alayınız Hulusi Akar'a kurban olur" diye bağırarak tepki gösterdi. Bir müddet daha süren tartışmalar, Mahkeme Başkanı Giray'ın araya girmesiyle sonlandı. Giray, sanıkları provokatör sözler ve tavırlar sergilememeleri yönünde uyardı.

Duruşma, Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Abdullah Sarıca

