AK Parti Ağrı İl Başkanı Atmaca görevinden istifa etti

AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, 2 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa etti.

Basın toplantısı düzenleyerek yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Atmaca, "Bugünden itibaren il başkanlığı görevinden ayrılıyorum. 2 yıldır ben ve teşkilatım elimizden geldiği kadarıyla partimize katkı sağlamaya çalıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın partimiz genel başkanlığına gelmesiyle birlikte yeni süreç başladı. Bu süreçte birtakım değişiklikler elzem görüldü. Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu" dedi.

"Ağrı her zaman kaybedecektir"

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı İl Başkanlığı görevinden istifa eden Kemal Atmaca, “Yeni gelecek il başkanını yerden yere vurulacaktır. Ben buradan söylüyorum. Siz Ağrı’ya bir melek getirseniz durum değişmeyecek. Her halükarda böyle olacak. Ne yazık ki biz siyasetçilerimize sahip çıkmıyoruz” dedi.

'Bir takım değişiklikler elzem görüldü'

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atmaca, yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte olduğunu il başkanlığı görevini bu günden itibaren bırakmış bulunduğunu söyledi. 2 yıldır bu şerefli davanın bir neferi olarak il başkanlığı sıfatı ile kendisi ve teşkilatı ile birlikte ellerinden geleni yaptıklarını savunan Atmaca, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olması ile birlikte yeni bir sürecin başladığına işaret etti. Bu süreçte bir takım değişiklikler elzem görüldüğüne dikkat çeken Atmaca, “Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu. Bundan sonraki süreçte artık kongrede aday olmayacağımı buradan beyan etmek isterim. Bundan sonraki süreçte kongrede aday olmayacağımı buradan beyan etmek isterim. Öte taraftan partimiz Türkiye genelinde kongre sürecine gidildi. Belde teşkilatlarıyla ilgili kongre sürecimiz tamamlandı. Bundan sonra ilçeler ile ilgili kongreler yapılacak. Ve bu kongre sürecini Ağrı’da yeni göreve atanan il başkanı arkadaşımız devam ettirecektir. 2 yıl önce hiçbir şeye talip olmadan genel merkezin daveti üzerine bu görev bize tevdi edildi” şeklinde konuştu.

‘Şerefimizle bu işi devam ettirdik’

İl başkanlığı sürecinde hiçbir harama, yolsuzluğa, hırsızlığa ve rüşvete bulaşmadığını vurgulayan Atmaca, “Şerefimizle bu işi devam ettirdik. Allah’a hamdolsun yine şeref ve itibarımız ile birlikte bu işten feragat ediyoruz. Ağrı’da siyaset yapmak gerçekten de çok zor. Hatta siyasetin en zor yapıldığı alanlardan bir yerde Ağrı’dır. Siyasetin yapıldığı en ağır alanda yine teşkilat boyutudur. Teşkilatlar bu işin hamallarıdırlar, fikir işçileridirler. Dolayısıyla buradaki insanların gerçekten çok fedakarane mücadele etmesi lazım. Hasbi olması lazım, hesabı olmaması lazım. Biz kanaatimizce hasbilikten zerre-i miskal taviz vermedik” ifadelerini kullandı.

‘Siyasetin kenarından bile geçmeyeceğim’

Bundan sonra siyasetin kendisi için bittiğini vurgulayan Atmaca, “Bu günden sonra artık siyaset düşünmüyorum. Siyasetin kenarından bile geçmeyeceğim. Gelecek hiçbir teklifi de değerlendirmeyeceğim. Çünkü kendim 2 yıl boyunca doğru yerde durduğumu fakat kendi fıtratıma uygun doğru bir iş yapmadığımın kanaatindeyim. AK Parti siyaset yapılacak en doğru limandır. Durulabilecek en doğru yerdir. Fakat benim fıtrat ve kişiliğim itibariyle ben yanlış alanda durdum. Siyaset öncesinde kendi köşesinde kendi işiyle meşgul olan mütevazı bir adamdım. Bununla birlikte maalesef birçok eleştiriyle muhatap oldum. Acımasız eleştiriler, hak etmediğim ithamlar. Bunların tamamı belki karşılığını bulmadı, kamu vicdanında biz ilk günkü itibarımızı koruyoruz. Allah’ın izni ile bu saatten sonra sadece vakıf ve hayır işlerinde hayatımızı idame ettireceğiz. Çünkü biz dava neferleriyiz. Bize oturmak yaraşmaz. Kendi ailemizin kurduğu Hayrettin Atmaca Eğitim ve Sağlık Vakfımız var” diye konuştu.

Kendisinden sonra gelecek il başkanına yapılacak eleştirilerin en fazla 10 gün içerisinde başlayacağını anlatan Atmaca, “Yeni gelecek il başkanını yerden yere vurulacaktır. Ben buradan söylüyorum, siz Ağrı’ya bir melek getirseniz. Durum değişmeyecek. Her halükarda böyle olacak. Ne yazık ki biz siyasetçilerimize sahip çıkmıyoruz. Siyasetçilerimizi yıpratma adına adeta güç birliği yapıyoruz. Buda Ağrı için bir kayıptır. Ağrı her zaman kaybedecektir. Bizden önceki bu görevi üstlenen arkadaşlarımız bakıyorum da her biri bütünüyle istisnasız Ağrı dışında yaşıyor. Ben hep Ağrı’da kalacağım. İnsanlarımızla iç içe olacağım. Siyaset bana hiçbir şey kazandırmadı. Siyaset belki var olan itibarımızdan bir şeyler kaybettik ama bunlar bize kasıtlı olarak yöneltilen bir takım eleştirilerin neticesi olabilir" dedi.

Ahmet Genç - Abdullah Söylemez