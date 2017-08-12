Ahmet Davutoğlu’nun acı günü

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teyzesinin kızı Lütfiye Yılmaztürk 69 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teyzesinin kızı Lütfiye Yılmaztürk (69) bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaztürk için Bahçelievler Yayla Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'da katıldı.

Yılmaztürk ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Alper Korkmaz

