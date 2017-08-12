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EVET HAYIR

Ahmet Davutoğlu’nun acı günü

12 Ağustos 2017 18:27
Ahmet Davutoğlu’nun acı günü
Ahmet Davutoğlu’nun acı günü - Tıkla İzle

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teyzesinin kızı Lütfiye Yılmaztürk 69 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teyzesinin kızı Lütfiye Yılmaztürk (69) bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaztürk için Bahçelievler Yayla Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'da katıldı.

Yılmaztürk ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. 

Alper Korkmaz
 