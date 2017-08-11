Ağabey-kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Aksaray’da, ağabey ile kardeş arasında arsa ve tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin D., ağabeyi Fazlı D. ile baba mirası tarla ve arsa yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silah, bıçak ve sopalar kullanıldı. Çıkan kavgada Selahattin D. (48), Suna D. (45), İdris D. (44), Gizem D. (19) ve Mehmet D. bıçak ve sopa ile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Olayı anlatan yaralılardan Selahattin D., kavganın tarla ve arsa meselesi yüzünden çıktığını iddia etti.

Yasin Can