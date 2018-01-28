Afrin şehidinin acı haberi baba ocağına ulaştı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün acı haberi Mersin’in Mut ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün, Mersin’in Mut ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Üç gün önce telefonda konuşmuştuk diyen şehidin babası Mükremin Gümüş, “Bir sıkıntımız yok demişti. İki gündür de telefonuna ulaşılamıyordu.” dedi.

Hasan Çetin