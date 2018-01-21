Afrin operasyonuna destek veren ilk ülke! En büyük destek onlardan geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Türkiye’nin terör tehdidine karşı kaygılarını tam olarak anladığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatının sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere başlatıldığına vurgu yaptı. Azerbaycan’ın Türkiye’nin terör tehdidine karşı kaygılarını tam olarak anladığını belirten Hacıyev, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Kamil Nadirli

