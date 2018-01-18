Afrin için tank sevkiyatları sürüyor

Hatay’da, Afrin operasyonu için sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 7 adet tank ve 1 adet zırhlı personel taşıyıcısı 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yol alarak Narlıca Hudut Taburu'nda konuşlandı.

Askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gideceği öğrenilirken, askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

Satuk Buğra Güney