Adnan Oktar'a uzaklaştırma kararı

Viyana’da yaşayan babanın 2 kızını Adnan Oktar’ın programında görerek kızlarının alıkonulduğu iddiasıyla yaptığı suç duyurusu kapsamında kızların annesi Gülperi T. ve Adnan Oktar hakkında uzaklaştırma kararı çıktı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi Koçak ile birlikte Türkiye’ye gelen ve uzun zamandır haber alamadığı kızları 19 yaşındaki Ş.K. ve 17 yaşındaki B.K.’yı bir televizyon kanalında yayınlanan Adnan Oktar’ın programında görmesi üzerine Türkiye’ye geldi. Kızlarının bir otelde zorla alıkonulduğunu iddia eden Koçak, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına eski eşi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Elvan Koçak’ın suç duyurusunda bulunması üzerine anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma başlattı.

"Savcılıktan, baba ve kızlar için koruma kararı talebi"

Savcılığın başlatılan soruşturma kapsamında, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ile Ş.K.'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek koruma çıkarılmasını istemesi üzerine İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi talebi kabul etti.

Anne ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K.'ya 6 ay süreyle yaklaşmamalarına ve iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmeden mahkeme, 6 ay süreyle baba ve kızlarına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına karar verdi. Mahkeme, öte yandan 17 yaşındaki B.K.'nın velayetinin tedbiren babaya verilmesine hükmetti.

“Tedbire aykırı davranırlarsa 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacaklar”

Tedbir kararının şiddet mağdurları baba Elvan Koçak ve kızları B.K., Ş.K. ile şiddet uygulayan Gülperi K. ve Adnan Oktar'a derhal tebliğ edilmesini kararlaştıran mahkeme, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacaklarını kaydetti.