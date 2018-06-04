Adana’ya şehit ateşi düştü!.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin güdümlü füze atması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç’un şehadet haberi Adana’daki ailesine verildi.

Askeri yetkililer 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç’un şehadet haberini, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3097 Sokak’ta yaşayan anne Rukiye ve baba Şakir Koç’a verdi. Askeri yetkililer acı haber verdiği sırada, anne ve baba Koç gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin acı haberini duyan yakınları ise, ailenin yaşadığı eve geldi. Şehidin ailesinin oturduğu evin sokağına Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşin en büyüğü olan Koç’un yaklaşık 1 ay önce ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye