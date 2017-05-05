Adana'daki katliamcının kız arkadaşından şok sözler!

Adana’da sevdiği kızı istemeye gitmeyen 2 halası, emekli vali olan eniştesi ve 2 kuzenini öldürüp intihar eden Denizhan Dener’in kız arkadaşı Zeynep K.’nın, ifadesi ortaya çıktı.

Adana’da 6 kişinin yaşamını yitirdiği ‘kız isteme cinneti’yle ilgili soruşturma sürerken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yakınlarının ifadelerine göre, sevdiği kızı istemeye gitmeyen 2 halası, emekli vali olan eniştesi ve 2 kuzenini öldürdükten sonra intihar eden Denizhan Dener’in (36) annesi ve babası çocukken öldüğü için onu halası Gönül Cengiz büyüttü.

‘BU KIZ AİLEMİZE UYGUN DEĞİL’

İddiaya göre, 2 ay önce evlenmeye karar veren Denizhan Dener, sevgilisi Zeynep K.’ya (25) sürekli “Seni ailemle tanıştıracağım” diyordu. Dener, halası Gönül Cengiz’e evlenmek istediğini ve bir sevgilisi olduğunu söyledi. Hala Gönül Cengiz de kızı araştırması için emekli vali olan İsmet Metin’e bilgi verdi.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre Metin, yaptığı araştırmanın ardından aile bireylerine Zeynep K.’nın ağabeyinin cezaevinde olduğunu, genç kızın çok açık giyindiğini, yaşam tarzının aileye uygun olmadığını ayrıca sürekli Dener’den para aldığı için evliliğe uygun olmadığını bildirdi.

Bu durumu Gönül Cengiz de Dener’e anlattı. Ancak Dener, kızı çok sevdiğini söyleyip evleneceğini ifade etti. Önceki gece de Dener, kızı istemeye gideceğini söyleyerek yakınlarına, “İster gelin, ister gelmeyin” dedi.

İKİNCİ ŞARJÖRÜ TAKTI

Bunun üzerine aile toplanıp Hatay’dan Dener’in bekâr olarak yaşadığı Adana’daki evine gitti. Adana’da da halaGönül Cengiz’in Zeynep K.’yı gelin olarak almayacaklarını dile getirmesinin ardından cinnet getiren Dener, önce Gönül Cengiz’i, ardından Nurşen Metin, Senem Metin, kaçmaya çalışan emekli vali İsmet Metin ve en son da kuzeni Suphi Cumhur Cengiz’i tabanca ile öldürdü.

Polis, evde yaptığı incelemede olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile 18 boş kovan buldu. Zanlının bir şarjörü bitirdiği, ikinci şarjörü taktığı, evde üçüncü bir şarjörün de olduğu görüldü.

Polis, öldürülen 5 kişinin Dener silahını çekince kaçmaya çalıştığını ancak Dener’in çok seri bir şekilde herkesi öldürdüğünü, hatta emekli valinin hemen evin giriş kapısında hayatını kaybettiğini belirledi. Tüyler ürperten olayın 5 dakika sürdüğü ifade edildi.

‘VURACAĞINI SÖYLEYİP ‘ŞAKA YAPTIM’ DERDİ’

Polis, katliamın ardından Denizhan Dener’in kız arkadaşı olan Zeynep K.’nın da ifadesine başvurdu. Zeynep K.’nın, “Denizhan bana sürekli halalarını öldüreceğini söylerdi. Sebebini sorduğumda ‘Şaka yaptım’ derdi. Olay günü beni arayarak, ‘Seni çok seviyorum. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Kendine iyi bak’ dedi.

Sonra telefonu kapattı. Ben de bir şeyler olduğunu anladım” dediği kaydedildi. Dener’in, Zeynep K. ile görüştükten sonra 155’i arayarak, “Kurtuluş Mahallesi Çelik Apartmanı 3. katta katliam oldu” şeklinde ihbarda bulunup intihar ettiği ortaya çıktı.

CİNAYET SIRASI NASIL BELİRLENDİ?

Polisin cinayetlerin işleniş sırasını, olayın başlangıç yeri ile bitiş noktasını baz alarak cesetlerin bulunuş şekline göre belirlediği öğrenildi.

CENAZELER HATAY’A GÖNDERİLDİ

Öte yandan, öldürülen 5 kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi ve defnedilmek üzere Hatay’a gönderildi. Denizhan Dener’in cenazesini ise otopsisi tamamlanmasına rağmen teslim alan olmadı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Tıp Kurumu’na giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeldan, “Aile arasında bir görüşme var. Bir kız isteme hadisesi var. Soruşturma sürüyor” dedi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KUZENİNİ TIRAŞ ETTİRMİŞ

Dener ’in olaydan 3 gün önce tavşanını berberine verip “Ona gözün gibi bak” dediği öğrenildi. Berber Ömer Kumranlı, Dener’in olay günü öldürdüğü Suphi Cumhur Cengiz’i tıraş ettirmek için dükkânına getirip “Ağabeyinizle ilgilenin” dediğini söyledi.

Dener’in ev sahibi Filiz Biricik de “Annem olaydan sonra eve gelmiş, her yer kan içindeymiş. Evi satacağız” diye konuştu.

Habertürk