Ada'da Cenk Tosun fırtınası esiyor

Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton formasıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Cenk Tosun attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 30. dakikada ev sahibi ekipten Graham Adam'ın kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda baskısını iyice artıran Everton, 69. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 77. dakikada Stoke City, Moting ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 84. dakikasında yeniden sahneye çıkan Cenk Tosun, attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Son üç haftadır gollerine devam eden Cenk Tosun, Everton formasıyla böylece 4. golüne ulaştı.