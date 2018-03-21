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EVET HAYIR

Acun'un kanalında sunucular birbirine girdi! Yayına ara verildi

21 Mart 2018 18:33
Acun'un kanalında sunucular birbirine girdi! Yayına ara verildi

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor Panorama' programında Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında birbirlerine girdi. Olay büyüyünce yayına VTR ile ara verildi.

TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın konuşulduğu 'Survivor Panaroma'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Programın sunucularından Nur Tuğba Algül ve Seda Akgül programda birbirlerine girdi.

Birbirlerine girdiler 

Şu sıralar Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı.

Ekip ne olduğunu anlayamazken, tartışmaya VTR girerek yayına ara verildi.