Acun'un kanalında sunucular birbirine girdi! Yayına ara verildi

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TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın konuşulduğu 'Survivor Panaroma'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Programın sunucularından Nur Tuğba Algül ve Seda Akgül programda birbirlerine girdi.
Birbirlerine girdiler
Şu sıralar Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı.
Ekip ne olduğunu anlayamazken, tartışmaya VTR girerek yayına ara verildi.